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15 Yaşında idam ile yargılandı, 15 Temmuz'da şehadete yürüdü!

28 Şubat postmodern darbe sürecinde idamla yargılanan ve 16 yaşında girdiği hapishaneden suçsuzluğunun anlaşılması üzerine 25 yaşında beraat ederek çıktı Halil Kantarcı. 15 Temmuz akşamı vatanını müdafa etmek için meydanlara koşan Kantarcı, cuntacılara direndiği Çengelköy’de Fetullahçı vatan hainleri tarafından iki kurşunla şehit edildi.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:59

36 yaşındaki Şehit Halil Kantarcı, Fetullahçı vatan haini cuntacıların kalkışmasını televizyondan öğrendi. Çengelköy Karakolu'nun askerler tarafından basıldığını duyan 3 çocuk babası Kantarcı, milli iradeye destek için meydanlara çıkmak istedi. O sırada dışarıdan patlama seslerinin duyulması üzere eşi Ayşe Kantarcı gitmesini istemese de Halil Kantarcı, 'Bana bir şey olacaksa evde de olur. Hakkını helal et' diyerek evden ayrıldı. Evden çıkmadan önce çocuklarını öpen Kantarcı, Çengelköy’de vatanı, milleti ve imanı için direndiği FETÖ'cü askerler tarafından vuruldu. Eşinin gece boyunca aradığı ancak ulaşamadığını söylediği Kantarcı, kaldırıldığı Ümraniye Atlas Hastanesi'nde şehit düştü.

Halil Kantarcı’nın ömrü boyunca paralel çeteyle savaştığını söyleyen kardeşi Kadir Kantarcı, ağabeyinin son sözünün “Eşimi ve çocuklarımı çok seviyorum. Onları ümmete emanet ediyorum” olduğunu söyledi.

"28 Şubat'ta 16 yaşındaydı, idamla yargılandı”

Halil Kantarcı, henüz 16 yaşındayken Milli Gençlik Vakfı'na üye olduğu, oturduğu mahalledeki meyhanelere saldırdığı ve tehdit ettiği iddiasıyla İstanbul'da gözaltına alınmıştı. Kantarcı, hakkında yapılan asılsız iddialar ve hukuksuz yargılama sürecinin ardından idamla yargılanmıştı.

Dönemin Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) tarafından idamla yargılanan Kantarcı, hakkında yapılan iddialara delillerle karşı çıkmıştı. Günlerce Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde işkenceye maruz kalan Kantarcı, beş çocukluk arkadaşıyla birlikte İstanbul 2 No.'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yargılandı. Yargılama sürecinde 10 yıla yakın hapis yatan Kantarcı, suçsuz olduğunun anlaşılması üzerine hakim kararıyla beraat etti.

Fatih Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Çengelköy Mezarlığı’na defnedilen Halil Kantarcı, geride ümmete emanet ettiği 9 aylık Ömer Tarık, 2,5 yaşındaki Zeynep Serra ve 9 yaşındaki Ali Cihad’ı bıraktı.

Şehit Halil Kantarcı’nın ardından 9 sivil toplum kuruluşunun destek verdiği bir kampanya ile Sri Lanka’da bir Şehit Halil Kantarcı’nın Yetimhanesi kurulmaya başlandı. Ayrıca şehidin ismi, İstanbul Üsküdar’da bir anaokuluna ve İzmir Kemalpaşa’da bir Anadolu imam hatip lisesine verildi.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 00:59
  1. 15 Yaşında idam ile yargılandı
  2. 15 Temmuz'da şehadete yürüdü
  3. FETÖ
  4. 15 Temmuz darbe girişimi
  5. Çengelköy
  6. 28 Şubat süreci
  7. Şehit Halil Kantarcı
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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