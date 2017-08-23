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15 yaşında çocuk bunu yapınca... Herkes dondu kaldı!

Siirt Valiliğini abluka altına almaya çalışan, aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı davaya ifade veren eski uzman onbaşı Şuayip Saygı, "15 yaşındaki bir çocuk bana yaklaşıp 'senin silahını alacağım' dedi"

23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:58
15 yaşında çocuk bunu yapınca... Herkes dondu kaldı!

Siirt'te Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz  2016'daki darbe girişimi sırasında Valiliği abluka altına almaya çalışan,  aralarında rütbelilerin de bulunduğu 93'ü tutuklu 320 eski askerin yargılandığı  davaya devam edildi. 

 Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesince Adliye Sarayı'ndaki salonların fiziki  yetersizliği nedeniyle Siirt Üniversitesi Merkez Yerleşkesi Konferans Salonu'nda  görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar, geniş güvenlik önlemleri altında getirildi.  Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek,  yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu ve eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay  Necati Metin duruşmaya katılmazken, eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay  İsmet Çehreli ve bazı tutuklu sanıklar ile tutuksuz sanıklar ve avukatları hazır  bulundu.

  15 YAŞINDAKİ ÇOCUK DARBECİLERİN KARŞISINA DİKİLDİ

 Duruşmada ifade veren tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur  Komutanlığında görevli eski uzman onbaşı Şuayip Saygı, olay gecesi "terör  operasyonu" gerekçesiyle Siirt'e getirildiklerini öne sürdü. Tugaya geldikleri sırada verilen emir üzerine araçlara binerek valilik  önüne gittiklerini söyleyen Saygı, ellerinde Türk bayrakları bulunan  vatandaşların kendilerine tepki gösterdiğini anlattı.

Gruptakiler arasında çocukların da bulunduğuna işaret eden Saygı,  yanına yaklaşan bir çocuğun silahına el koymaya çalıştığını söyledi. "15  yaşındaki bir çocuk bana yaklaşıp 'senin silahını alacağım' dedi." ifadesini  kullanan Saygı, çocuğu orada bulunan başka bir vatandaşın sakinleştirdiğini  belirtti.

Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli  roketatar nişancısı eski piyade uzman onbaşı Turgut Ülgü, olay gecesi valilik  önünden Tugay'a geri döndükten sonra ülkede yasal olmayan şeylerin olduğunu fark  ettiklerini söyledi. Eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin tekrar  valilik önüne gidilmesi emrini verdiğini öne süren Ülgü, sanık üsteğmen Fatih  Pınar'ın Çehreli'ye karşı çıktığını iddia etti.  Pınar'ın,  "Ülkede yasal olmayan şeyler oluyor. Emir komuta zinciri  bozulmuştur." diyerek, emir komutanın artık kendisinde olduğunu, hiç kimsenin  birlik dışına çıkmasına izin vermeyeceğini söylediğini öne sürdü.

 Tutuksuz sanıklardan Eruh 2. Komando Tabur Komutanlığında görevli eski  uzman onbaşı Yaşar Hikmet Etli de Valilik önünden birliğe döndükten sonra ikinci  kez dışarı çıkma teşebbüsünde bulunulması emri verildiğini fakat bunu  uygulamadıklarını söyledi.

 Eski Siirt 3. Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Ahmet Şimşek,  yardımcısı Albay Alican Erkiletlioğlu, eski İl Jandarma Komutan Vekili Albay  Necati Metin ve eski Eruh 2. Komando Tabur Komutanı Yarbay İsmet Çehreli'nin de  aralarında bulunduğu askerler, "Anayasa'yı ihlal", "yasama organına karşı suç",  "hükümete karşı suç" ve "silahlı terör örgütü üyeliği" suçlarından yargılanıyor.

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2017 Çarşamba 20:58
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