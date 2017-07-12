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15 ülkede WhatsApp operasyonu! Çok sayıda gözaltı

WhatsApp uygulaması aracılığıyla çocuk istismarını içeren görüntü dağıtımı yaptıkları tespit edilen bir sanal ağa karşı 15 ülkede yapılan uluslararası operasyonda, 50 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:42
15 ülkede WhatsApp operasyonu! Çok sayıda gözaltı

İspanya Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Ameripol ve Interpol kurumlarının iş birliğiyle eş zamanlı yürütülen operasyonda, WhatsApp'ta çocuk pornosu dağıtımı yapan uluslararası sanal ağa büyük darbe indirildiği kaydedildi.

İspanyol siber polislerin yürüttüğü bir soruşturma kapsamında, "internet profunda (derin internet)" adında cep telefonlarındaki WhatsApp uygulamaları altında çalışan, İspanyolca konuşan bazı ülkelerde kullanılan bir programın tespit edildiği aktarılan açıklamada, bunun içerisinde çocuk istismarını içeren görüntü paylaşımı ve konuşmalar yapıldığının ortaya çıkarıldığı belirtildi.

Açıklamada, operasyon kapsamında İspanya'da 11, Kolombiya'da 7, Bolivya'da 7, Brezilya'da 3, Şili'de 4, Kosta Rika'da 3, Dominik Cumhuriyeti'nde 2, Guatemala'da 2, Meksika'da 2, Paraguay'da 2, Venezuela'da 2, Uruguay'da 2, Panama'da 1, Nikaragua'da 1 ve İtalya'da 1 olmak üzere 15 ülkede 50 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:42
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