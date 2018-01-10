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Meksika'da 15 ton yüküyle freni patlayan TIR'ın usta şoförü kimseye zarar vermeden aracını bakın nasıl durdurdu.
10 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
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