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15 ton yüküyle freni patlayan TIR'ın usta şoförü

Meksika'da 15 ton yüküyle freni patlayan TIR'ın usta şoförü kimseye zarar vermeden aracını bakın nasıl durdurdu.

10 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
Haber Tarihi: 10 Ocak 2018 Çarşamba 16:54
  1. freni patlayan tır
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