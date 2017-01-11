15 Temmuz'un simge ismi bakanlık görevine getirildi

15 Temmuz Demokrasi mitinglerinde sabahlara kadar nöbet tutarak Türk milletinin gönlünü kazanan Kanadalı Milletvekili Ahmed Hussen, Kanada hükümeti tarafından Göç, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanlığı görevine getirildi.

SOMALİ ASILLI İLK BAKAN

6 Ocak Cuma günü Pendik Belediyesinin misafiri olarak Türkiye’ye gelen Somali asıllı Kanada Milletvekili Ahmed Hussen, temaslarını sürdürdüğü esnada Kanada Hükümeti’nden aldığı bir telefonla mesajıyla Türkiye programını yarıda keserek acilen Kanada’ya döndü.Belediye Başkan Yardımcısı Sami Divleli, “Ahmed Hussen’in ziyaretinin ana sebebi Türkiye’nin Suriyeli misafirler için yaptıklarını yerinde incelemekti. AFAD ve Kızılay ile üst düzey görüşmeler planlanmış, Kanada Dostluk Grubu Milletvekilleri ile randevu ayarlanmıştı. Sayın Hussen’in Ankara ziyareti önemli görüşmeleri içeriyordu. Fakat apar topar Kanada’ya geri döndü. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, özellikle Suriyeli göçmenler ile ilgili çalışmalarına binaen Sayın Hussen’i, Göç, Mülteci ve Vatandaşlık Bakanlığı görevine getirdi. Kendisini tebrik ediyoruz” dedi. Somali asıllı ilk Kanada milletvekili olan Hussen, ülkesinde toplumsal çalışmalar ve aktiviteler üzerinde yoğun çalışmalarıyla tanınıyor.

“TÜRKİYE HİÇBİR ÜLKENİN YAPAMADIĞINI YAPIYOR"

Pendik Belediyesinin destekleriyle eğitim hayatını sürdüren Suriyeli çocukları ziyaret ederek çocuklarla buluşan Hussen, “Türkiye hiçbir ülkenin yapamadığını yapıyor. 3,5 milyon savaş mağ duru insana kapılarını açtılar. Misafirlerine sadece barınma ve yiyecek vermenin ötesinde, konforlu bir ortamda eğitim ile çocukları gelecek için hazırlıyorlar. Her şeyini kaybetmiş olsalar da, Suriyeli çocuklar, Pendik Belediyesi sayesinde gelecekten umutlular.” dedi. Başkan Dr. Kenan Şahin, Türkiye’de Suriyeli misafirler için neler yapıldığını anlattı ve Pendik’te açılan Suriyeli öğrenciler için hizmet veren okulu hakkında bilgi verdi.

SOMALİ ASILLI İLK KANADA MİLLETVEKİLİ

Somali asıllı ilk Kanada milletvekili olan Hussen, 15 Temmuz sürecinde Türkiye’de olup, geceleri demokrasi nöbetlerinde Türk halkının yanında yer almış, Pendik ve Kısıklı meydanlarında halka hitap ederek desteğini göstermişti.