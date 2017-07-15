Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde bir araya gelen sendika üyeleri ellerinde Türk bayrakları ile slogan attı. 250 şehidinin fotoğraflarının üzerinde basılı olduğu önlükleri giyen sendika üyeleri eyleme çocukları ile katıldı.Basın açıklaması yapan Memur Sen Tokat Şubesi Başkanı Suat Mantar, "15 Temmuz’un FETÖ’cü ihanet ve kahramanca direniş, vatana sadakat, şehadet ve yeniden dirilişi anlattığını, ihaneti de sadakati de unutmayacağız. Darbe gerçekleşseydi Türkiye bu darbenin arkasındaki üst aklın oyuncağı haline gelecek, ekonomik olarak da bir sömürü ve yağma ülkesine dönüşecekti. 13 yılda dişimizle tırnağımızla elde ettiğimiz haklarımız elimizden alınacaktı. Darbe girişimi başarılı olsaydı, muhacirler sığınacak bir yurt bulamayacak, mazlumlar kendilerine uzanan yardım elini kaybedecekti. İşte bu gerçeklerin farkında olan milletin sadık evlatları o gece “Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım” diyerek bir insan seline dönüştüler ve zulmün tankını topunu uçağını bombasını ezip geçtiler. Bu nedenle darbe ve işgal girişiminin başarılı olmasını canları pahasına önleyen şehitlerimize ve gazilerimize bir vatan borçlu olduğumuzu unutmayalım. Unutmayalım ki; onlar bu millete bu vatanı yeniden hediye ettiler" diye konuştu.

Artık daha güçlü bir Türkiye olduğunu ifade eden Mantar,"Ama diğer yandan da yeni tuzaklara karşı uyanık olacağız. 15 Temmuz’un ruhunu daima diri tutacağız. İşte bugün 81 ilde aynı anda 15 Temmuz’u anmak için aynı ruhla alanlardayız. Unutmayalım ki, Türkiye ne kadar güçlenirse küresel emperyalizm de o kadar kuduruyor, öfkeleniyor. O halde görev bitmiş değil. 15 Temmuz’da çıktığımız sokaklardan evlerimize dönüp uyumaya kalkarsak bizi uykumuzda boğarlar. 15 Temmuz’da kanımızla kurtardığımız emanetimizin, davamızın, geleceğimizin, inancımızın, sinsi stratejilerde kaybedilmesine izin vermeyeceğiz" diye konuştu.