15 Temmuz'un kritik komutanına terfi!

Resmi Gazete’de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı atamalarına göre, kararnameyle tuğgeneralliğe terfi eden Denizli İl Jandarma Komutanı Cengiz Yıldız, Antalya İl Jandarma Komutanı olarak atandı. Denizli il Jandarma Komutanlığı’na ise Osmaniye İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Metin Düz getirildi.

Tuğgeneral olan Cengiz Yıldız, 15 Temmuz Darbe girişiminin bastırılmasında etkin rol oynamıştı. Yıldız, darbe girişiminde Denizli’de Ankara’ya götürülecek olan 580 komandonun başındaki başta Tugay Komutanı eski Tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve rütbeli askerleri havaalanında gözaltına almıştı. 2014 yılında Bolu İl Jandarma Komutanıyken, Denizli İl Jandarma Komutanı olarak atanan Yıldız, 2005 ile 2009 yılları arasında da Denizli İl Jandarma Komutanlığında binbaşı ve yarbay rütbelerinde asayiş şube müdürlüğü yapmıştı. Yıldız, Denizli’de özellikle büyük uyuşturucu operasyonlarına da imza attı.