15 Temmuz darbe girişiminin kritik ismi yakalandı!
15 Temmuz darbe girişimi gecesi Ankara'yı bombalayan pilotları yönlendiren firari FETÖ'cü eski yarbay Azcan Karacan yakalandı.16 Ağustos 2017 Çarşamba 13:52
Kara Havacılık Alayı Komutanlığı'ndan havalanarak gece boyunca Ankara'da dehşet saçan pilotları yönlendiren Yurtta Sulh Konseyi üyesi eski yarbay Özcan Karacan Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.
HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK
Karacan Ankara'ya getirilerek, devam eden Kara Havacılık Davası'nda hakim karşısına çıkacak