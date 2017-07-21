'15 Temmuz'un kara kutusu Akın Öztürk'tür'

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Akın Öztürk’ün yurt dışı telefon trafiğini tüm detaylarıyla yazmışsınız. Bunu kitaba neden koydunuz?

Akın Öztürk darbede dış dünyaya Kemalist laik asker görüntüsünü vermek için özellikle seçilmiş bir isim. NATO’nun merkezinin olduğu Brüksel ile telefon trafiği yoğun. Belli ki dış temasları yürütmüş. Bence 15 Temmuz akıncı üssünün kara kutusu

Akın Öztürk’tür.

Neye dayandırıyorsunuz bu iddianızı?

Çünkü Akın Öztürk orada hem Hulusi Akar ile hem onu derdest eden darbeci generallerle, hem de etkisiz hale getirilen kuvvet komutanlarıyla irtibatta. Akın Öztürk’ün Akıncı Üssü’nde bir görüntüsü var.

Nasıl bir görüntü?

16 Temmuz öğleden sonra darbecilerin kaybettiğinin anlaşıldığı saatlerde, havacıların giydiği resmi bir kıyafetle bir komutanın koluna girmiş, çok rahat bir şekilde tebessüm ediyor.