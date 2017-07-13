15 Temmuz'un en genç gazisi gözyaşlarını tutamadı
15 Temmuz darbe girişiminin en genç gazisi olan Kevser Kutlu, yaşadıklarını anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı.13 Temmuz 2017 Perşembe 20:44
FETÖ'nün 15 Temmuz'da milletin iradesine el koyma girişimi, CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla sokaklara inen halk tarafından püskürtüldü.
Kanlı darbe girişimin yaşandığı gecede babasını kaybeden kendisi de gazi olan Kevser Kutlu, Habertürk canlı yayınında yaşadıklarını anlattı.
VATAN SAĞOLSUN
15 Temmuz'un en genç gazisi olan Kevser Kutlu, tankın içine atlayarak darbecilere teslim ol çağrısı yaptığını söyledi.
"Vatan sağolsun" diyerek sözlerini sonlandırmak isteyen Kutlu, bu sırada gözyaşlarını tutamadı.