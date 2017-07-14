15 Temmuz'un birinci yıldönümünde Vodafone'dan ücretsiz dakika, sms ve internet

Türkiye’nin dijitalleşmesine liderlik etme vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Vodafone,15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri süresince abonelerinin kesintisiz ve rahat iletişim kurması için ücretsiz dakika, SMS ve mobil internet verecek. Buna göre, 15 Temmuz 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 arası geçerli olmak üzere tüm Vodafone abonelerine ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB mobil internet tanımlanacak. Aynı tarihlerde, anma program ve törenlerinin gerçekleştirileceği noktalarda Vodafone’lu abonelere ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak.

Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Süel, şunları söyledi:

“15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde, vatanımız için yüreklerini ortaya koyan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz. 15 Temmuz’un birinci yıldönümünde tüm abonelerimize 15 Temmuz 09:00 ile 16 Temmuz 09:00 arası geçerli olmak üzere ücretsiz şebeke içi 600 dakika konuşma, 1000 SMS ve 1 GB mobil internet tanımlıyoruz. Abonelerimize kesintisiz ve kaliteli iletişim hizmeti sunma taahhüdümüz ve Vodafone Grubu’nun da genel uygulaması olarak, yoğun halk katılımının olduğu alanlarda ek kapsama ve kapasite desteği sağlıyoruz. Bu desteğe mobil altyapıyı tamamlayıcı olarak verilen ücretsiz Wi-Fi hizmeti de dahil. Bu kapsamda, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü çerçevesindeki anma program ve törenlerinin gerçekleştirileceği noktalarda da abonelerimize ücretsiz Wi-Fi hizmeti sunacağız.”