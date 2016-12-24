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15 Temmuz'u unutturmamak için kardan tank yaptı!

Gümüşhaneli Cihan Oral, Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimini unutturmamak amacıyla köy meydanına kardan tank ve direnen insan figürleri yaptı.

15 Temmuz'u unutturmamak için kardan tank yaptı!
Eklenme: 24 Aralık 2016, 22:50
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Gümüşhane'nin Torul ilçesine bağlı İnkılap köyünde yaşayan kamyon şoförü Cihan Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hain darbe girişiminin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın millete sokağa çıkmaları yönündeki çağrısı üzerine başarıyla bastırıldığını söyledi.

Oral, 15 Temmuz'un unutulmaması gerektiğini anlatarak "Kendi tanklarımızla tüfeklerimizle millete darbe girişiminde bulundular. Kardan tank, tankın altında kalmış otomobil ile 15 Temmuz'da yaralanan ağabeylerimizi, kardeşlerimizi ve tankın önüne yatan cengaver arkadaşımızı canlandırmaya çalıştım." dedi.

Kürek ve ayakkabı çekeceği kullanarak yaptığı çalışmaların dikkati çektiğini belirten Oral, "Yoldan geçerken görenler durup fotoğraf çekiyor. Ben de böylece insanlara yeniden 15 Temmuz'u hatırlatabiliyorum." diye konuştu.

Oral, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise sağlıklı ve uzun ömür dileyerek "Kardan Türkiye haritası yapmaya çalışıyorum. Haritanın içine ay yıldız yapacağım." ifadesini kullandı.

 

 

 
Etiketler15 TemmuzCihan Oraldarbe girişimiGümüşhane
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