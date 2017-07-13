"15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız"

Temmuz 2017 Cumartesi günü Mevlana Meydanı'nda yapılacak Demokrasi Nöbetine tüm Konya halkını davet eden Altay, "Özellikle gençlerimiz ve çocuklarımıza bu destanı iyi anlatmalıyız" dedi.

Selçuklu Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın 15 Temmuz Destanı ile ilgili yayınladığı mesajda şunları söyledi:

15 Temmuz ruhu bize ecdat emanetidir

"Vatan, devlet, bayrak ve inancı uğruna şahadete koşarak giden bir milletin ferdi olmaktan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Bu aziz millet, kutsal kabul ettiği değerlere ne zaman bir el uzansa o eli kırmayı bilmiş ve kahramanlık destanı yazmıştır. Bu ruh bize ecdat emanetidir, bu ruh Çanakkale'dir, Dumlupınar'dır, Kurtuluş Savaşı'dır.

Ülke olarak ne zaman huzuru yakalasak, siyasi ve ekonomik olarak güç sahibi olmaya başlasak içerden ve dışarıdan mutlaka birileri bundan rahatsız oluyor. Bu rahatsızlık milletin iradesine ipotek koymaya kadar gidiyor. Hamdolsun milletimizin feraseti buna engel oluyor.

Kazanan Dünya mazlumları oldu

15 Temmuz'da da devletin içine yuvalanmış FETÖ mensuplarının hain kalkışması yine milletimizin birlik, berberlik, vatan ve bayrak sevgisi karşısında başarısız oldu. Kazanan millet oldu, Türkiye oldu. Kazanan orta doğu oldu, balkanlar oldu, Dünya üzerindeki mazlumlar oldu.

15 Temmuz bize farklı değerler öğretti, hatırlattı. Biz bu değerleri ve 15 Temmuz'u unutmayacağız. Eşinin kamyonu ile meydanlara çıkan Şerife Boz, darbeci askerlerden aldığı tankı kullanan Mehmet Köse, Kazan’daki tarlasındaki mahsulünü yakarak uçakların kalkışını engelleyen Hicabi Bitik, Tankların önüne yatan Metin Doğan gibi yüzlerce kahramanı unutmak mümkün mü?

Yürekli kahramanları unutmak mümkün mü?

Ömer Halisdemir, Erol Olçok , Abdullah Tayyib, İlhan Varank gibi 250 şehidimizi unutmak mümkün mü?Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın o gece gösterdiği vatan ve millet sevdasını unutmak mümkün mü? Ve yine Cumhurbaşkanımızın çağrısını müdafaa emri kabul edip, varını yoğunu geride bırakıp meydanlara çıkanları, canını hiçe sayarak F16'lara tanklara kafa tutan yürekli kahramanları unutmak mümkün mü?