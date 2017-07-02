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15 Temmuz'u unutma!

Sözde adalet için teröristlerle kol kola yürüyen değil; vatanları için Allah-u Ekber diyerek yürüyen binler...

02 Temmuz 2017 Pazar 13:43
Haber Tarihi: 02 Temmuz 2017 Pazar 13:43
  1. 15 Temmuz
  2. 15 Temmuz'u unutma
  3. 15 temmuz darbe girişimi
  4. FETÖ
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