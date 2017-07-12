15 Temmuz'u TV'den seyreden Kılıçdaroğlu'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz anma etkinliklerinde önemli değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz sonrası davranışlarını ve 'adalet' yürüyüşüne işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde, Kılıçdaroğlu'nun 15 Temmuz'da TV karşısında çekilen ve Yeni Şafak'ın 15 Temmuz Dijital Kütüphanesi'nde yayınlanan fotoğraflar vardı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

"Teröristleri destekleyen herkesi yaptıklarını pişman edeceğimize ahdettik. Ana muhalefet partisinin lideri darbe girişimi gecesi köşe bucak saklanmak yerine darbecilerin karşısına çıkmış olsaydı bu yürüyüşü farklı yorumlayabilirdik.

Benim gelmeme ne gerek var?

15 Temmuz gecesi havalimanına indiği zaman, hemen oradaki kendi arkadaşlarıyla, havalimanındaki tankların oradan çekilmesini isteyip, Bakırköy Belediye Başkanı'na kaçan o değil mi? Utanmadan, sıkılmadan 'Oteller kapalıydı, onun için belediye başkanımızın evine gittim' diyen o değil mi? Eğer 'Cumhurbaşkanımızın geleceğinden haberim olsaydı beklerdim' diyen o değil mi? Benim gelmeme ne gerek var? Milletim oradaydı. Bu nasıl bir gaflettir."