15 Temmuz’u sanat ile andılar

Kırıkkale İl Kültür Merkezinde düzenlenen etkinliklerde tiyatrodan şiire, oratoryodan halk müziğine birçok kültürel ve sanatsal daldan hazırlanan anma gösterileri yapıldı. Anma etkinlikleri Kırıkkale Nur Camisi İmam Hatibi Murathan Önder tarafından okunan Kur’an-ı Kerim ile başladı ve ardından o gece yaşananlara dair bir video sunumu yapıldı. Sonrasında Sanatçı Eren Özdemir, halk müziğinden ezgiler sundu. Program lise öğrencileri tarafından hazırlanan şiir, oratoryo ve tiyatro gösterileri ile devam etti. Gösteriler sırasında katılımcılar duygulu anlar yaşadı.

“Milletimiz bütün engellerin üstesinden gelmeyi başardı”

Düzenlenen etkinlikte konuşan Kırıkkale Valisi M. İlker Haktankaçmaz, “15 Temmuz’u bir milat olarak tarihin değiştiği bir gece olarak görmek lazım. Bizler bu milletin evlatları olarak bin yıldır bu topraklardayız. Bin yıldır bizi engellemeye çalışıyorlar, haçlı seferleri ile başladı bu, daha sonrasında Çanakkale’de Sarıkamış’ta devam etti, Kurtuluş Savaşı’nda kendini gösterdi. Bu milletin ayağına vurulmak istenen pranga daha sonra PKK oldu, DEAŞ oldu ve en son FETÖ olarak karşımıza çıktı. Milletimiz bugüne kadar bu engellerin üstesinden gelmesini bildi. Kurtuluş Savaşı’na başlarken de bu milletin elinde düşmanların elinde olanla orantılı silahları yoktu ve 15 Temmuz gecesi de bu milletin elinde sadece siz değerli şehit yakınlarının yetiştirdiği o kahramanların elinde sadece yürekleri vardı, sadece bedenleri vardı ve o bedenleri ile asker üniforması giymiş teröristlerin karşısına çıktılar. O şekilde biz, bugüne kadar yaptığımız gibi cesaretimizle ve sadece Allah’a olan güvenimizle o gece, o teröristleri halt ettik" dedi.

“Milletimiz imanını ve göğsünü siper etti”

Bazı iç ve dış yapılanmaların Türkiye’nin gelişiminden rahatsız olarak bu gelişimi durdurmaya yönelik çeşitli girişimlerde bulunduğundan bahseden Kırıkkale İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Çetin, “15 Temmuz’da artık olmaz denilen zaman zaman tarihimizde de gördüğümüz en radikal yöntemlerden birisi olan askeri darbe yoluyla gelmeye çalıştılar. İşte o gün bizim için çok kritikti o gün artık vatandaş ne olduğunu ne yapılmaya çalışıldığını biliyordu ve Sayın Cumhurbaşkanımızın işareti ile herkes sokaklara dökülüp askerimizin üniformasını giymiş birtakım hainlerin tanklarla, toplarla, uçak ve helikopterle ilk defa kendi ülkesinde kendi insanına saldıran bir güruha karşı imanını ve göğsünü siper ederek yine askerimizin, yine polisimizin desteğiyle bu hain girişimi o gün sabaha kadar bitirdik” diye konuştu.