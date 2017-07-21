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“15 Temmuz’u milli birlik şuuru engelledi”

TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bir dizi gezi ve incelemelerde bulunmak üzere geldiği Nevşehir’de valilik binasında gazetecilere açıklamada bulundu. Kahraman, “15 Temmuz’u milli birlik şuuru engelledi” dedi.

21 Temmuz 2017 Cuma 21:45
“15 Temmuz’u milli birlik şuuru engelledi”

TBMM Meclis Başkanı İsmail Kahraman, Nevşehir Valiliği ziyaretinde 15 Temmuz tarihinde darbe teşebbüsünü milletin milli birlik ve şuurunun engellediğini söyledi. Kahraman, “Türkiyemiz güzel, Türkiyemiz gelişiyor. Ve o güzelliği maalesef bozmak isteyenler çıkıyor. Fakat milletteki milli birlik duygusu bunu püskürtüyor. Sonu 15 Temmuz idi. 15 Temmuz’un darbe teşebbüsü değil, işgal teşebbüsü olduğuna inanıyorum. Sadece Türkiye’yi değil bütün bölgeyi büyük tehlikeye atan, dipsiz kuyuya düşürecek olan eylemdi. Ama milli birlik şuur ve ruhu bunu engelledi” diye konuştu.

Gelişmiş ülkelerin Türkiye’nin gelişmesini istemediğini de söyleyen Kahraman, sözlerini şöyle tamamladı:

“Dünya bizim gelişmemizi istemiyor. Bizim kültür coğrafyamızdan hemen geçmiş olsuna gelenler oldu. Ama senaryoda olan, senaryoyu hazırlayanlar bir ay sonra gelmeye başladılar. Geçmiş olsun bir darbe atlattınız diyorlar gerisini söylemiyorlar. Vardır ya yazılarda üç nokta koyarlar yani devamı var. Gerisi şu söylemedikleri, darbe geçirdiniz atlattınız, üzgünüz devamı bu kadar senedir 40 yıldır hazırlıklarımızı boşa çıkardınız, çok üzgünüz. Cenabı Hakk kurtardı. Türkiye bir badireyi atlattı. Gelişmemizi dünya istemiyor. Batı aleminde bu başka türlü anlatılıyor, hatta anlatılmıyor.”

Haber Tarihi: 21 Temmuz 2017 Cuma 21:45
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  4. Nevşehir
  5. İsmail Kahraman
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
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