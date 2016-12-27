15 Temmuz'u FETÖ'nün kaçıncı katı gerçekleştirdi?

Ahmet kelese zerre kadar güvenim yok.bunları biliyor ama kendisi hicbiseye bulaşmamış oluyor.helede fetonun kandili Dicle üniversitesinde görev yapıyor.söylenecek çok söz varda bu fetoculara gelene kadar hükümet temizlense ya.Cevapla
Eklenme: 27 Aralık 2016, 16:34
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