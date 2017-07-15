“15 TemmuzTürk tarihine altın harflerle yazılan bir destandır”

AK Parti Merkez İlçe Başkanı Metin Karaduman, yaptığı açıklamada Türk tarihine altın harflerle yazılan 15 Temmuz destanı, Türk Milletinin iman ve inancı ile tanka, topa, tüfeğe ve hain FETÖ darbe girişimine karşı koyduğu unutulmaz bir zafer olarak tarih sayfasında yerini aldığını söyledi.15 Temmuz 2016 tarihi millet olarak yeniden dirilişimizin doğduğu gün olduğunun altını çizen Karaduman “ Aziz milletimizin kendi iradesine ve özgürlüğüne yapılan bu haince saldırıya canını feda etmek uğruna gösterdiği mücadelesi, dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir. Hainlere karşı dimdik duruşumuz aynı kararlılıkla devam edecektir. Millet olarak birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettiğimiz sürece vatan topraklarımızın üzerinde oyun kuranlar emellerine ulaşamayacaklardır.Hain FETÖ terör örgütü ve tüm terör örgütlerinin şunu bilmesi gerekir. Sizin kalleşliğinize, alçaklığınıza, ülkemizi bölme girişiminize, milletimizi birbirine düşürme ve ülkemiz üzerinde yapmak istediğiniz oyunlara MİLLET olarak boyun eğmeyeceğiz.Vatanımızı parçalayamayacaksınız. Bayrağımızı indiremeyeceksiniz ve Devletimizi yıkamayacaksınız. Bu duygu ve düşüncelerle; vatanımız ve bayrağımız için şehadet mertebesine nail olmuş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimize hayırlı bir ömür, şehit ailelerimize sabr-ı cemil niyaz ediyorum” şeklinde konuştu.