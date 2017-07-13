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Darbe gecesi Erdoğan'ı İstanbul'a getiren pilot işten çıkarıldı

15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dalaman'dan İstanbul'a getiren kaptan pilot Barış Yurtseven işten çıkarıldı.

13 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
Darbe gecesi Erdoğan'ı İstanbul'a getiren pilot işten çıkarıldı

15 TemmuzDarbe Girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Dalaman'dan İstanbul’a getiren kaptan pilot Barış Yurtseven, uçağın 'transponder'ını kapatmadığı için bütün uçuş cep telefonlarından bile göründü. Kaptan pilot, geçen şubat ayında işten çıkarıldı. Bir de Bank Asya'ya para yatırdığı ortaya çıktı.  

15 Temmuz Darbe Girişimi’nde en kritik dakikalar Marmara Denizi’nin güneyindeki Biga İlçesi semalarında yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Dalaman’dan alan TC-ATA tescilli Gulfstream G450 uçağı, yaklaşık bir saat boyunca Biga üzerinde bekleme yaptı. Uçağın çizdiği patern, internet üzerinden Flightradar24.com sitesinden ve cep telefonları için yapılan uygulamadan an ve an takip ediliyordu. Gulfstream G450’nin kaptan pilotu ise Barış Yurtseven'di...

BANK ASYA'YA PARA YATIRDIĞI TESPİT EDİLDİ

Barış Yurtseven, Anadolu Üniversitesi Sivil Havacılık Pilotaj Bölümü’nü bitirdikten sonra Türk Hava Yolları’na girmişti. İki yıl Boeing 737 uçaklarında ikinci pilot olarak uçtu. Sonrasında VIP uçaklarına tayini çıktı. Gulfstream tipi uçaklarda görev yapmaya başladı. Kaptanlık süresi geldiğinde VIP uçuşlarının normal havayolu uçuşlarına göre daha az olması nedeniyle henüz yeterli uçuş saatine ulaşamamıştı. Tekrar yolcu uçaklarına döndü. Saatlerini tamamladı. Sonra da kaptanlık yapmak üzere VIP uçaklarına döndü. O gecede Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı uçuruyordu. 

THY’de 20 yıldır görev yapan Yurtseven’in geçtiğimiz şubat ayında o gece ile ilgili incelemeler,soruşturmalar tamamlanarak şirketle ilgisi kesildi. İddiaya göre, uçağının transponder'ını açık bırakan Yurtseven, THY’nin yaptığı güvenlik sorgulamasına da takıldı. Bank Asya'ya para yatırdığı tespit edildi. Kaptan pilot savunmasında bu parayı çocuğunun okul ödemesi için açılan hesaba yatırdığını, FETÖ ile bağlantısının olmadığını söyledi. Bir FETÖ bağlantısı konusunda bir sonuç çıkmadı.

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2017 Perşembe 11:44
  1. Erdoğan
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  3. bank asya
  4. darbe girişimi
  5. 15 Temmuz
  6. GÜNCEL Haberleri
  • Dadaş 25 s .sDadaş 25 s .s45 dk önce
    Tuhaf şeyler oluyor insanın hafızası duruyor Allah reisi korusun kim dost kim düşman anlamak çok zor
  • Hiram AbasHiram Abas57 dk önce
    Rasim Ozan Kütahyalı ve eşi Nagehan Alçı TV'lerde Fetullah Gülen'i öve öve bitiremiyorlar dı. Bank Asya'dan yüklü miktarda (5 milyon dolar telaffuz ediliyor) boğazdaki villaları için kredi aldıkları biliniyor. Fakat bu zatı muhteremler ne hikmetse hala yandaş kanallarda boy gösteriyorlar. Bu işte bir acaiplik var.
  • tayfurtayfur1 sa önce
    sızmadıkları yer kalmamış ki münafık hainler
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