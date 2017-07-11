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15 Temmuz'dan sonra gelen rütbe: Tuğbay

15 Temmuz'un ardından çok sayıda general ve amiralin görevden alınması sonucu yıllar önce bulunan "tuğbay" rütbesi ortaya çıktı.

11 Temmuz 2017 Salı 20:25
15 Temmuz'dan sonra gelen rütbe: Tuğbay

Geçtiğimiz yıl yaşanan hain darbe girişiminin TSK'nın içindeki birçok FETÖ'cü rütbeli asker ihraç edilmişti.

İhraç edilenlerin içinde general-amirallerin çokluğu ise Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki bir rütbenin fiilen ortaya çıkmasını sağladı.

TUGAYLARA TUĞBAY KOMUTA EDİYOR

15 Temmuz'dan sonra yaşanan durumda; normal şartlarda tuğgenerallerin komuta etmesi gereken bazı tugaylara fiili olarak albaylar komuta ediyor.

Kendinden üst rütbedeki askerin komuta etmesi gereken yere komuta eden albaylara ise Cumhuriyet'in ilk yıllarında olduğu gibi "tuğbay" deniliyor.

1930'LARDA DA TUĞBAYLAR VARDI

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu 1923 yılından sonrada general-amiral kadrosunun azlığı nedeniyle tugaylara "tuğbay" rütbesindeki askerler komuta ediyordu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 20:25
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  • 15 senedir uçuyoruz15 senedir uçuyoruz42 dk önce
    Tuğba
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