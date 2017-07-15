15 Temmuz'da Türkiye'ye saldırı planı yapan 3 ülke

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından yapılan hain darbe girişimi milletimizin tarihe geçen direnişiyle engellendi. 15 Temmuz hain darbe girişimi sonucu 249 vatandaşımız şehit edilirken, binlerce vatandaşımızda gazi oldu.

O gece Türkiye sadece FETÖ'cü hainlerin hedefinde değildi, 15 Temmuz'da yaşananlar sonrası FETÖ'nün Türk ordusu üzerinde bıraktığı hasar, elbette Türkiye'ye kem gözle bakanların dikkatinden kaçmamıştı.

15 Temmuz sonrası ortaya atılan 3 iddia bazı ülkelerin 15 Temmuz'ı fırsata çevirerek Türkiye'ye karşı küstah planlar yaptığını ortaya çıkardı.

İNGİLTERE...



İngiliz Daily Ekspress gazetesi İngiliz hükümetinin gerektiği takdirde tatil için Türkiye'de bulunan ve sayıları 50 bin civarı olan vatandaşlarını kurtarmak bahanesiyle askeri bir operasyon planladıklarını, hatta bu görevi gerçekleştirecek askerlerin Güney Kıbrıs'ta bulunan İngiliz üssüne gönderildikleri bilgisini veriyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar, kendi vatandaşlarını kurtarma girişiminin de ötesinde, adeta bir işgal planını andırır nitelikte.

İşte gazetede yayınlanan o dehşet senaryosu...

KIBRIS'A GELMİŞLER

Türk iç savaşına sebep olacak bir girişimle "asilerin" hükümeti ikinci defa devirme girişiminde bulunabilecekleri korkusuyla birlikte, İngiliz birlikleri Türkiye'nin komşusu Kıbrıs'a geçtiler ve gerektiği takdirde ülkede bulunan Britanyalı turistleri kurtarma görevine hazırlanıyorlar.

Acil durum planları hazırlayan savunma yetkilileri ve silah donanmış askerler, Özel Kuvvetler Destek Mangası'yla beraber gözde bölgelere uçarak turistleri ve aileleri evlerinde güven içerisinde tutmak için hazırlar.

HALKA ATEŞ ETMEK SERBEST OLACAKTI

Yüzlerce jet, helikopter ve öteki uçaklar 50 bin civarı Britanyalı'yı tehlikeden uzaklaşmalarına yardımcı olmak için görevlendirilecekler. Askerler bu operasyona müdahele etmeye kalkışacak "yerel isyancılara" ateş etmekte serbest olacaklar.

Daily Star Sunday'e konuşan önde gelen bir savunma kaynağı: ''Türkiye uçurumun kenarında. Eğer ikinci bir darbe girişimi yaşanırsa iç savaşa dönüşecektir. Eğer böyle olursa büyük ölçekli uluslararası bir kriz yaşanacaktır. Türkiye'de vatandaşları yaşayan ya da tatilde bulunan her ülke onları kurtarmak üzere girişimde bulunacaklardır ve biz oyunun ilerisinde olmaya niyetliyiz,'' sözlerini ifade etti.

OPERASYON MERKEZİ KRALİYET HAVA ÜSSÜ

Kurtarma operasyonunun merkezi Türkiye'ye 100 mil uzaklıktaki Kıbrıs'ın güneybatı sahilinde bulunan Kraliyet Hava Kuvvetleri üssü olacak gibi görünüyor, fakat halihazırda Akdeniz'de bulunan Kraliyet Donanması savaş gemileri, Başbakan Theresa May'in görevlendirmesi halinde harekata dahil olabilirler.

TÜRKİYE'DE GÜVENLİ BÖLGE OLUŞTURACAKLARMIŞ

İngiliz birlikleri Türkiye içerisinde ''güvenli bölgeler'' oluşturacaklar ve havalimanları İngiliz vatandaşlarının havayolu ile ülkeden çıkarılmaları için kullanılacak. Önce pek çoğu Lübnan'a götürülmek üzere SAS komandoları eşliğinde tahliye başlayacak.

YUNANİSTAN...



Yunanistan'ın 15 Temmuz darbesi girişimi sonrasında Türkiye'ye savaş açmayı gündeme getirdiğine ilişkin istihbarat Ankara ulaşan bilgiler arasında. Kanal 7 Ankara Temsilcisi ve Haber7 yazarı Mehmet Acet konuyu gündeme taşımıştı.

Acet, olayı köşesinden şu satırlarla aktarmıştı

Yunanistan'ın 'atarlı' bir Savunma Bakanı var.

İsmi, Panos Kammenos.

Aşırı sağ partinin liderliğini yapan, bağırdığı zaman ağzı kocaman olan bu iri kıyım adam, son dönemde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dönük sataşmalarıyla buralarda da haber konusu oluyor.

2015'te savunma harcamalarını kısma vaadiyle seçimlerden birinci çıkan Aleksis Çipras, yeterli çoğunluğu elde edemediği için Kemmenos'un partisiyle ittifak yapmak zorunda kalmıştı.

Yıllar önce Yunanistan üzerine çalışmış bir akademisyen bana şöyle demişti: “Yunanistan'da sokaktaki çöp toplayıcısından saraydaki cumhurbaşkanına kadar bütün insanların ortak bir özelliği nedir, diye sorulsa, 'Türkiye fobisi/düşmanlığı' cevabını veririm.”

YUNANLARIN TÜRKİYE İLE SAVAŞ PLANI EKONOMİK KRİZE TAKILDI

Bir ay kadar önce Ankara'da üst düzey bir askeri yetkili ile 15 Temmuz darbe girişiminin TSK'da bıraktığı tahribat üzerine konuşuyorduk.

Sözünü ettiğim askeri yetkili bana, “Savaş uçağı kullanan pilotların yüzde 50'sinin darbe girişimine karıştığı için tutuklandığını, Havacı generallerin de yarısının aynı durumda olduğunu, bu açığı kapatmak için hızlı bir programla çalıştıklarını” anlatıyordu.

Askeri yetkili, tam o sırada Yunanistan'da yapılan bir görüşmeye sözü getirdi.

Baş parmağını omuzunun arkasına doğru götürerek, “Onun bilgisi buraya geldi” dedi. (Galiba, MİT ya da Genelkurmay İstihbaratı kast ediyordu)

PEKİ BU İSTİHBARAT NEYDİ?

FETÖ'nün Türk ordusu üzerinde bıraktığı hasar, elbette Türkiye'ye kem gözle bakanların dikkatinden kaçmamıştı.

Üst düzey askeri yetkilinin anlattığı, Ankara'ya da ulaşan istihbaratın konusu şuydu:

"2016 sonlarında Yunanistan Genelkurmay Başkanı Evangelos Apostolakis ile Savunma Bakanı Panos Kammenos Türkiye'yi görüşmek üzere bir toplantı yaptılar. Toplantıda Yunan Genelkurmay Başkanı, “Türkiye ile bir savaşa girilmesi halinde en iyi zamanın şimdiki zaman olduğu görüşünü iletti.”

PEKİ O TOPLANTIDAN NASIL BİR KARAR ÇIKMIŞTI?

Muhatabımın ifadesiyle “Keşke ekonomimiz bu kadar kötü olmasaydı diye düşünüp vazgeçtiler.”

KIBRIS...

Kıbrıs’ta eski bir Rum milletvekili, sosyal medya hesabında, Türkiye’deki darbe girişimi sırasında KKTC’deye saldırarak, 43 bin Türk askerinin esir alınabileceği görüşünü ortaya attı. “fırsatı kaçırdık” diyen Rum milletvekiline destek verenden daha çok karşı çıkan oldu, medyadaki yorumlarda fikrin çılgınlık olduğu değerlendirmesinde bulunuldu.

Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis’in doğal lideri olduğu Demokratik Seferberlik Partisi DİSİ eski milletvekili Hristos Rotsas, Rum hükümetini eleştirdi ve Türkiye’de darbe girişimi esnasında KKTC’ye saldırıp Türk askerlerinin esir alınabileceğini ileri sürerek, bu fırsatın heba edildiğini savundu.

Rotsas, Facebook hesabından, “Türkiye’deki darbe gecesi büyük bir fırsat kaçırıldı. 42 yıldır eli kolu bağlı pasif oturulmasaydı, darbe girişimi gecesi belki de Rum gecesi olacaktı” diye yazdı.

Rum gazeteciler, Rotsas’a sosyal medya mesajının detaylarını sordu.

Rotsas “Fırsat çıktığında kullanabilmek için 1974’ten bu yana hazırlık yapmalıydık. Hastanelerin ne kadar kişi alabileceği, birimlerin hazırlık durumunun ne olduğu bilinmeliydi. O gece kargaşadan dolayı, saldıranın Kıbrıslı Rumlar mı darbeciler mi olduğunu bilemeyecek durumdaki Türk ordusuna baskın yapabilirdik. 43 bin Türk askeri esir alınabilir, çoğu Baf havaalanına ve Vasiliko’ya götürülebilirdi. Ancak, bunun için Rum kesimi bugünkü gibi hazırlıksız değil, bunca yıl hazırlık yapmış olmalıydı. Elimizde 43 bin Türk askeri tutsağımız olsaydı Türkiye herhangi bir şey yapmaya kalkışamayacak ve bizim ordularımız Girne kıyılarına ulaştığında, mağlup olacaktı. Türkler iki üç gün bombardıman yapar, sonra vazgeçerdi” diye konuştu.

Rotsas’ın bu mesajı, yüzlerce facebook kullanıcısının tepkisine neden oldu. Rum medyası, darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz gecesinde KKTC’deki birliklerin alarm durumunda olduğuna dikkat çekti. Medyadaki bazı yorumlarda, “Türk ordusu böyle bir maceraya izin verecek bir rehavet halinde değildi, ordu teyakkuzdaydı” ifadeleri kullanıldı.