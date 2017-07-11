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15 Temmuz'da sela okuyan müezzini böyle darp etmişler!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzine darp anı cep telefonu kamerasında.

11 Temmuz 2017 Salı 14:10
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 14:10
  1. 15 temmuz
  2. darbe girişimi
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