15 Temmuz'da sela okunması fikri bakın kiminmiş?

FETÖ'nün kanlı darbe teşebbüsünde bulunduğu 15 Temmuz gecesinde sela okunmasının ilginç arka planı ortaya çıktı.

Kardelen TV’de Gündem Özel programına konuk olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

Akşam Gazetesinini haberine göre;

Kardelen TV’de Gündem Özel programına konuk olan Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. İHA Bölge Müdürü Ayhan Türkez ve Gazeteci Yazar Esat Bindesen’in sorularını cevaplandıran Malkoç, “15 Temmuz gecesi benim arkadaşım var. Beni aradı saat erken saatlerdeydi. İstanbul’dan emniyet istihbaratta bulunan bir arkadaşım aradı. Dedi ki; askerler harekete geçti. Dedim ‘’ne diyorsun’’ vallahi öyle söyledi dedi. Ya afedersin sarhoş falan olmasın dedim. Bu içmez dedi. Bir daha ara bakalım onu dedim. Daha boğaz köprüsüne falan çıkmadım. Aradı. Tekrar döndü bana. Ben de ulaşabildiğim tüm bakan arkadaşlarımıza ve cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalıştım. Efkan beyi aradım o saatte uçaktaydı ama daha sonra görüştüm onunla. Adalet bakanımızı Bekir Bozdağ’ı aradım. Haberleşelim dedim. Daha darbe marbe yok yani. Başbakan yardımcılarından Numan beyi aradım falan. O ara meclis başkanımız ismail beyi aradım. Abi dedim askerler harekete geçmiş, boğaz köprüsüne giriyorlar. Evet, haberim oldu dedi. Benim niyetim ona ‘’abi meclise gidelim, meclisi açalım’’ demekti. Ne yapıyorsun dedim ‘’abdestimi aldım, evden çıkıyorum, meclisi açmaya gidiyorum. ‘’ dedi. Çok şükür dedim.

Ardından, vakit epey ilerledi tabi. O ara beni Trabzon’dan birisi aradı. Memur Sen Genel Başkanı Ali Yalçın beni aradı, dedi ki ‘’ bizim bir milyon üyemiz var, bunları sokağa çıkarıyoruz.’’ Dedim Ali Dur kardeşim bak, Cumhurbaşkanımıza soralım. Onun talimatına göre O arada cumhurbaşkanımıza ulaşmaya çalışıyorum. Tabi sürekli meşgul telefonu sürekli meşgul. Ali Yalçın aradı beni ‘ sen Cumhurbaşkanımıza ulaş, aksi bir talimat olursa biz arkadaşlar ile çıkıyoruz’’ dedi.

Ondan sonra Trabzon’dan birisi aradı. Dedi ki; abi bu iş gidiyor dedi, millet sokağa çıkacak. Ezan-sela okutalım bu işi protesto edelim bunun üzerine ben de, diyanetten sorumlu başbakan yardımcısı Numan kurtulmuş beyi aradım. Ama her ihtimale karşı adalet bakanını da tekrar aradım. Efkan beyi aradım o ara. Yarım saat geçti baktım hiç ezan sela yok Tekrar Numan beyi aradım, ne oldu dedim. Dedi ki; ya Diyanet İşleri Başkanını ya aldılar ve yahutta tedbir olsun diye telefonlara cevap vermiyor. Ali Yalçın ile temas halindeyiz ya, memur-sen’e bağlı diyanet-sen var. Bütün müezzin ve hocaların %70’i o sendikaya bağlı.

Ali beye dedim ki ya Ali, kardeşim. Sen talimat ver. En azından sendikadaki müezzin ve imamlar gitsin camiden ezan ve sela okusunlar. Çok iyi olur dedi. Ve sürekli onunla temas halindeydik. Daha sonra bunu Numan beye, Efkan beye, Adalet bakanımıza falan söyledim. Belki oradan basına yansımıştır” diye konuştu.