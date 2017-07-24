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15 Temmuz'da saldıracaklardı, tutuklandılar

Gaziantep'te, terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda 15 Temmuz anma programlarına yönelik sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:55
15 Temmuz'da saldıracaklardı, tutuklandılar

Gaziantep'te terör örgütü DAEŞ'e yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 5'i tutuklandı.

Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin iki hafta önce düzenlediği operasyonda, 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı kapsamındaki anma etkinliklerinde sansasyonel eylem hazırlığında olduğu iddiasıyla yakalanan 18 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü cumhuriyet savcılığınca, 10'u ise adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

5 kişi ise çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2017 Pazartesi 18:55
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