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İlk kez yayınlandı! İşte 15 Temmuz'da köprüde yaşananlar
15 Temmuz Şehitler Köprüsü iddianamesinde, darbe girişimi gecesi yaşananların yeni görüntüleri de yer aldı.
14 Temmuz 2017 Cuma 12:04
Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 12:04
15 temmuz
darbe girişimi
darbe girişimi köprü
Ad Soyad
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