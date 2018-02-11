Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz'da kaybolan bazı silahlar hâlâ bulunamadı

Milli Savunma Bakanı Canikli, 15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece TSK'ya ait bazı silahların kaybolduğunu ve bunların ülke genelinde arandığını söyledi.

11 Şubat 2018 Pazar 14:50
15 Temmuz'da kaybolan bazı silahlar hâlâ bulunamadı

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün'ün soru önergesine cevap verdi.

15 Temmuz darbe girişiminin yaşandığı gece TSK'ya ait bazı silahların kaybolduğunu ve bunların ülke genelinde arandığını belirten Canikli de silahların miktarı ve türü konusunda bilgi vermedi.

Canikli, söz konusu silah ile mühimmatın TSK ve İçişleri Bakanlığı'na ait kayıp-çalıntı arama sistemlerine girişleri yapılarak ülke genelinde arandığını söyledi.

Canikli, "Kayıp silah-mühimmat listesi güncel tutulmakta, tüm yurtta ele geçirilen silah-mühimmatla karşılaştırılmakta, seri-lot numaraları eşleşen malzemeler envantere dahil edilmektedir" dedi.

Haber Tarihi: 11 Şubat 2018 Pazar 14:50
  1. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli
  2. CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türk sprocu ABD'yi salladı!
    1. Türk sprocu ABD'yi salladı!
    2. Suriye Türkmen Meclisinin yeni başkanı..
    3. İsrailli bakan açık açık tehdit etti:..
    4. TFF'den Afrin şehitleri için flaş karar
    5. 15 Temmuz'da kaybolan bazı silahlar..
    6. Musk'tan önemli 'Model 3' açıklaması
    7. Schulz'un kardeşi konuştu: Şamar..
    8. AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Acı olan..
    9. 'Akıllı telefonu yok, zaten internet..
    10. HDP Kongresi'nde 'çanta' yasağı
    11. Chicago Otomobil Fuarı ziyaretçilerle..
    12. Galatasaray'dan flaş Gomis ve Belhanda..
    13. Burhan Kuzu'dan flaş öneri!
    14. Otomobillerde en çok tercih edilen..
    15. Messi'den,Neymar hakkında şoke eden..
    16. Adalet Bakanı Gül tüm konulara tek tek..
    17. Bomba iddia: Suriye'nin İsrail jetini..
    18. Ve Ozan Tufan'ın geri dönüş tarihi..
    19. Brezilya basını transferi resmen..
    20. Irkçı tezahüratlara kızdı, sarı kart..
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Kılıçdaroğlu'na soğuk duş: Man Adası iddiası...
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    Davutoğlu sessizliğini bozdu… ‘Hiçbir pişmanlığım yok, güveni yeniden tesis için…'
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    İşte Afrin'de düşürülen helikopter...
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    'Evladım bombayı buraya koy diyemiyorsam yazıklar olsun bana'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'
    Çarpıcı açıklama! 'Beyaz Saray'a kalsa Gülen çoktan...'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 10.02.2018
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    IMF'ye gizli taahhüt! Afrin'le birlikte harekete geçtiler
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok
    Düşürülen helikoptere ilişkin flaş açıklama: Öyle bir emare yok