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15 Temmuz’da İstanbul’da 25 bin polis görev yapacak

İstanbul’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde 25 bin polisin görev yapacağı öğrenildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 17:37
15 Temmuz’da İstanbul’da 25 bin polis görev yapacak

İstanbul’da, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümünde düzenlenecek olan “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde 25 bin polisin görev yapacağı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, yarın düzenlenecek “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü”nde 39 ilçede 25 bin polisin görev yapacağı öğrenildi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nde il genelinde polis sorumluluk bölgesinde yapılacak etkinliklerin güvenli ve düzenli şekilde yapılmasının hedeflendiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 17:37
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