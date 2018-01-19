15 Temmuz'da İncirlik Üssü'nde mesai erken bitmiş

Adana'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında açığa alınan 2'si tutuklu 3 asker hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15'er yıl hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında örgütle bağlantıları oldukları iddiasıyla tutuklanan Üsteğmen Mehmet T. ve Pilot Üsteğmen Oğuz O. ile etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak için itiraflarda bulunan tutuksuz astsubay T.T. hakkında başlatılan soruşturma tamamlandı.



Cumhuriyet savcısının, 3 askerle ilgili "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame, Adana 11. Ağır Ceza Mahkemesinde kabul edildi.



İddianamede, sanık askerlerin savunmaları da yer aldı.



Mehmet T, iddianamedeki ifadesinde, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanlığı İkmal Tabur Komutanlığında ileri takım komutanı olarak göreve başladığını anlattı.



Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Mehmet T, şu ifadelere yer verdi:



"Darbe girişiminin olduğu gün eski Adana İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Bekir Ercan Van, daha önceki günlere göre sıra dışı olarak mesaiyi saat 14.00'te bitirdi. Bu üs bölgesinde bulunan birlik personeline hoparlörle duyuruldu. 15 Temmuz günü bu şekildeki uygulamayı o gün için darbeyle ilişkilendiremedim. Ancak söylediğim gibi sıra dışı bir olaydı. Mesai sonrası üs bölgesinde kimlerin kaldığı konusunda bir bilgim yoktur. Darbe kalkışması olduğu gün erken mesaiyi bıraktık. İdari yargı hakimliği kursunu görmek için üs komutanlığından ayrıldım. Kurs bittikten sonra saat 22.00 sıralarında üs komutanlığındaki misafirhaneye geri dönmüştüm. İlerleyen saatlerde sosyal medya ve televizyondan darbe kalkışması olduğunu öğrendim. Ben darbe kalkışması olduğu gece misafirhanedeydim."



Pilot Oğuz O. da gözaltına alınana kadar uçucu pilot olarak görev yaptığını bildirdi.



Terör örgütüyle bağlantısının olmadığını ileri süren Oğuz O, "16 Temmuz sabahı komutanlarımın emriyle darbecilerin uçaklarının kalkmasını engellemek amacıyla darbecileri bertaraf etmek için var gücümle çalıştım. Dolayısıyla benim FETÖ/PDY içerisinde bulunmam söz konusu bile olamaz." ifadelerini kullandı.



İtiraflarda bulunan tutuksuz astsubay T.T. ise FETÖ "abilerinin" yönlendirmesiyle askeri okula girdiğini belirterek, örgütle ilgili bildiklerini anlattı.