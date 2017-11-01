Hakan Fidan'ın görüntüleri ortaya çıktı, 15 Temmuz'da Genelkurmay'dan...

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananlara ilişkin incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, darbe girişiminden önce Genelkurmay Karargahına gelen MİT Müsteşarı Fidan'ın görüntülerine yer verildi. Darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşen Fidan'ın Karargahtan çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kadın subayın eşliğinde Karargahtan ayrılan Fidan'ın çıkış saati 20.20 olarak görülüyor.

TBMM Darbe Araştırma Komisyonuna konuyla ilgili MİT tarafından gönderilen raporda, Fidan'ın 15 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Genelkurmay Başkanı Akar ile bir arada olduğu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürünü aradığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadığı, koruma müdüründen bir anormallik olmadığı yönünde bilgi aldığı bilgisi verilmişti. Fidan'ın Karargahta bir süre beklemeye devam ettiği belirtilen raporda, Fidan'ın saat 20.30 da MİT karargahında Suriye Ulusal Koalisyonu eski Başkanı Muaz Hatip ile olan randevusu nedeniyle saat 20.20'de ayrıldığı kaydedilmişti.