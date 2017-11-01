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Hakan Fidan'ın görüntüleri ortaya çıktı, 15 Temmuz'da Genelkurmay'dan...

15 Temmuz darbe girişimi önce MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın Genelkurmay Başkanlığı'ndan çıkış anının görüntüleri ortaya çıktı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 14:54

15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Genelkurmay Başkanlığında yaşananlara ilişkin incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında yeni detaylar ortaya çıktı. Bilirkişi tarafından hazırlanan raporda, darbe girişiminden önce Genelkurmay Karargahına gelen MİT Müsteşarı Fidan'ın görüntülerine yer verildi. Darbe girişimi öncesi Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile görüşen Fidan'ın Karargahtan çıkış anı güvenlik kameralarına yansıdı. Bir kadın subayın eşliğinde Karargahtan ayrılan Fidan'ın çıkış saati 20.20 olarak görülüyor.

 TBMM Darbe Araştırma Komisyonuna konuyla ilgili MİT tarafından gönderilen raporda, Fidan'ın 15 Temmuz'da saat 18.00 sıralarında Genelkurmay Başkanı Akar ile bir arada olduğu esnada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koruma müdürünü aradığı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşamadığı, koruma müdüründen bir anormallik olmadığı yönünde bilgi aldığı bilgisi verilmişti. Fidan'ın Karargahta bir süre beklemeye devam ettiği belirtilen raporda, Fidan'ın saat 20.30 da MİT karargahında Suriye Ulusal Koalisyonu eski Başkanı Muaz Hatip ile olan randevusu nedeniyle saat 20.20'de ayrıldığı kaydedilmişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 14:54
  1. Hakan Fidan
  2. 15 temmuz
  3. darbe girişimi
  • Selahattin degmenSelahattin degmen25 dk önce
    Adam darbeden hemen once orda ve istihbaratin basi....ve sonrasinda darbe oluyor....genelkurmay baskani elini salllaya salllaya helikoptere biniyor....bu iste bit yenigi var ama...kafam cok karisti...bu konuda yorum yazarsaniz sevinirim...
  • bilalbilal49 dk önce
    bunlar vardı kardeşim zaten. kamuoyuna 1 yıl önce yansımış görüntüler. ne diye yeni gibi veriyorsunuz. hatta akp milletvekili eski korgeneral şirin ünalında karargaha giriş görüntüleri var.
  • DertDert49 dk önce
    BEnim anladığım erken saattlerde olacaklar öğrenilmiş gerekli konuşmalar yapılıp hazırlanılıp beklenilmiş bu beklenme aşamasında savaş uçakları bilerek bozulmuş devre dışı bırakılmış kalkışma sonrası bütün hainler paketlenmiş Türkiye bir beladan büyük ölçüde kurtulmuş.
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