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15 Temmuz'da darbe seviciler sela okuyan müezzine saldırdılar

Milletin tankların önüne yattığı, destan yazdığı gece sela okuyan imamları da darp eden Pınar D. gibileri de vardı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 20:47

15 Temmuz gecesi, FETÖ'cü hainlerin darbe kalkışmasına millet sokakta direnerek en güzel cevabı vermişti. Minarelerden ise sabaha kadar sela sesleri yükselmişti.

Bu ortamda İzmir Narlıdere'de Pınar D. Kutluyalvaç Camisi'ne giderek müezzini darp etmişti.

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Sanık Pınar D, müezzinin şikayeti üzerine görülen davada FETÖ'cü, darbeci ya da darbe sevici olmadıklarını iddia ederek, "Davanın medyatik olması nedeniyle hayatımız karardı. İşimi bile kaybettim. Evlere temizliğe giderek ve pazarcılık yaparak geçimimi sağlıyorum. Davaya ilişkin basın yasağı getirilmesini talep ediyorum." diyerek kendini savunmuştu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 20:47
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  • mehmet akpınarmehmet akpınar56 dk önce
    içki içenlere saldıranları da unutma, unutturma
  • borabora1 sa önce
    Beter olun.iki yakanız bi araya gelmesin.kuru ekmeğe muhtaç olursunuz inşallah.
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