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15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ailesini darbe girişiminin yaşandığı gece taşıyan helikopterin teknisyeni Tayyib Sina Doğan KHK ile işine iade edildi.

13 Ocak 2018 Cumartesi 07:52
15 Temmuz’da Cumhurbaşkanı’nı taşımıştı… KHK ile iade edildi!

Tayyib Sina Doğan, “Sıkıntılı günlerden sonra sevinçten uyuyamadık. Dostlarımızın tebriklerini kabul ettik. Çok şükür. Adalet tecelli edecekti; sabırla bekledik. Şimdi de on gün içinde dönmeyi bekliyorum. Kaldığım yerden devam etmek istiyorum” dedi.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın helikopter ekibine Eylül 2014’te katılan polis Tayyib Sina Doğan, 15 Temmuz’daki darbe girişimi gecesi Marmaris’teydi. Erdoğan ve ailesini kaldıkları otelden alıp Dalaman Havalimanı’na taşıyan helikopterin üç kişilik ekibinde bulunuyordu. Doğan, cep telefonuna ByLock yüklediği gerekçesiyle 22 Kasım 2016’da çıkarılan KHK ile ihraç edildi. 20 Kasım 2017’de ise tutuklandı. Doğan, ifadesinde, Bank Asya’da hesabı bulunmadığını, FETÖ ile bağlantılı okul veya dershanelere gitmediğini, gazete veya dergilere aboneliğinin olmadığını belirterek, ByLock’la ilgili de şunları söylemişti: “Programı hiç yüklemedim. Başka programlar vasıtasıyla yönlendirilmiş olduğunu düşünüyorum. ByLock içeriklerinin ve kullanıcı adının bana ait olduğu tespit edilirse her türlü cezaya razıyım.”

Doğan, haberinin Hürriyet’te yayınlandığı 7 Aralık 2017’de tahliye edilmiş, ‘Mor Beyin’ adlı tuzağa düşürülen 11 bin 480 mağdurdan biri olduğu anlaşılmıştı. Dün yayınlanan 697 sayılı KHK ile 1823 kamu görevlisi ile birlikte görevine iade edildi.

 

Haber Tarihi: 13 Ocak 2018 Cumartesi 07:52
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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