15 Temmuz’da 35 ülkeye darbeyi anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişiminin ilk 24 saatinde kendisini telefonla arayan, aralarında 30 dışişleri bakanının bulunduğu 35 üst düzey yetkiliyle yoğun telefon diplomasisi yürüttü.

15 Temmuz’da 35 ülkeye darbeyi anlattı
Eklenme: 09 Ocak 2017, 06:42
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Demokratik yollarla seçilmiş hükümete karşı gerçekleştirilen darbe girişiminin üzerinden bir gün geçmeden çok sayıda ülkenin dışişleri bakanı ve bazı uluslararası kuruluşların temsilcileriyle görüşen Çavuşoğlu, gelişmeler hakkında muhataplarını bilgilendirdi. Çavuşoğlu’nun görüştüğü üst düzey yetkililer ve mevkidaşları, Türk demokrasisine, demokratik süreç ile kurumlara ve seçilmiş hükümete destek verdiklerini belirterek darbe teşebbüsünün kabul edilemez olduğunu ve Türkiye ile dayanışma içinde olduklarını söylemişti. Bakan Çavuşoğlu da verilen destek ve gösterilen dayanışma için muhataplarına hükümet ve millet adına teşekkür etmişti.

ABD’DEN RUANDA’YA TELEFON DİPLOMASİSİ

ABD’den Ruanda’ya kadar çeşitli ülkelerin bakanlarıyla konuşan Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, AB Yüksek Temsilcisi Mogherini ve dönemin İTT Genel Sekreteri Medeni ile de görüştü. Bakan Çavuşoğlu, darbe girişiminden sonraki günlerde de çok sayıda mevkidaşı ve yetkiliyle görüşmeler yaparak FETÖ’nün darbe girişimi ve söz konusu yapının ne kadar tehlikeli bir örgüt olduğuyla ilgili muhataplarını bilgilendirdi. Bu kapsamda, FETÖ’nün darbe girişiminin ardından çok sayıda ülke ve uluslararası kuruluştan Türk hükümetine destek mesajı geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın liderliğinde sürdürülen çabalar ve girişimler kapsamında Bakan Çavuşoğlu da FETÖ’nün gerçek yüzünü anlatmak amacıyla yoğun diplomasi trafiğine devam ederken bugüne kadar 120’den fazla mevkidaşıyla görüştü.

 

 
Etiketler15 Temmuz’da 35 ülkeye darbeyi anlattıDışişleri Bakanı Mevlüt ÇavuşoğluFETÖ
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