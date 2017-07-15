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15 Temmuz Zirve Tırmanışı yapıldı

Türkiye Dağcılık Federasyonu’nun organize ettiği 15 Temmuz Zirve Tırmanışı etkinliğinin Kazdağları tırmanışı, 180 dağcının katılımıyla gerçekleştirildi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:40
15 Temmuz Zirve Tırmanışı yapıldı

Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi’nden Kazdağları Milli Parkı’na araçlarla çıkan dağcılar, toplanma alanında toplandılar. Tırmanış öncesi yapılan anma töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur, burada yaptığı konuşmada, Balıkesir sınırları içinde olan Kazdağları’nın doğasıyla eşsiz güzelliğe sahip cennet bir mekan olduğunu söyledi.

Uğur, “15 Temmuz şehitlerimizin anısına düzenlediğimiz zirve tırmanışını ülkemizin dört bir yanından 180 dağcımız katılımıyla tamamladık. 15 Temmuz’da şehit olan 249 şehidimize ve tüm şehitlerimize Yüce Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Uğur, Büyükşehir Belediyesi adına katılımcılara teşekkür belgesi verdi. 180 dağcı, Kazdağları’nın zirvesi Sarıkız Tepesi’ne tırmanışını gerçekleştirdi. Yarım saat süren tırmanışın ardından bin 726 rakımlı zirveye ulaşan dağcılar, zirvede bir süre dinlenerek, hatıra fotoğrafları çektirdi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 18:40
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  2. Balıkesir
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