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15 Temmuz tanıkları darbe girişimini İsviçre'de anlattı

FETÖ'nün darbe girişimi tanıklarından Büyükelçi İlhan Saygılı ve emniyet mensupları Eraslan Er ile gazi Gökhan Özken, o gece yaşadıklarını İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen bir programda anlattı.

12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:14
15 Temmuz tanıkları darbe girişimini İsviçre'de anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi tanıklarından Büyükelçi İlhan Saygılı ve emniyet mensupları Eraslan Er ile gazi Gökhan Özken, o gece yaşadıklarını İsviçre'nin Zürih kentinde düzenlenen bir programda anlattı.

Türkiye'nin Bern Büyükelçiliğinin organize ettiği programda Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Ankara Özel Harekat Şube Müdürü Eraslan Er ve özel harekat polisi Gökhan Özken, 15 Temmuz'da yaşadıklarını katılımcılarla paylaştı.

Zürih'in Uitikon bölgesinde bir salonda gerçekleştirilen etkinlikte konuşan Saygılı, darbe girişimi sırasında Ankara'da bulunduğunu belirterek, uçakların yoğun gürültüsü eşliğinde her şeye hazır olduklarını vurguladı.

Saygılı, Ankara'da yaşananların dehşetinden, FETÖ'nün ne denli gözü dönmüş, millet ve devlet düşmanı bir terör örgütü olduğunun herkes tarafından bir kez daha müşahede edildiğini söyledi.

Daha ilk anlardan itibaren bazı ülkelerin ve yabancı medya kuruluşlarının darbecileri koruma telaşına düştüğüne dikkati çeken Saygılı, FETÖ'nün gerçek yüzünün her ortamda anlatılması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Bomba 12 metre yakınıma düştü"

Eraslan Er ise 15 Temmuz gecesi Genelkurmay Başkanlığının önüne gittiklerini ve darbe girişimini engellemek için büyük çaba gösterdiklerini ifade etti.

Er, FETÖ'nün "eşi benzeri görülmemiş" tehlikeli bir terör örgütü olduğunu dile getirdi.

15 Temmuz gazilerinden Gökhan Özken de FETÖ mensubu bir pilotun attığı bombanın 12 metre yakınına düştüğünü, sırtından yaralandığını ve bir saat sonra ancak kendine gelebildiğini bildirdi.

Özken, çok sayıda silah arkadaşının elim bir şekilde şehit olduğunu kaydetti.

Programa, Türkiye'nin Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Türkiye'nin Bern Büyükelçiliği Basın Müşaviri Hacı Mehmet Gani ve Eğitim Müşaviri Şakir Berber ile vatandaşlar katıldı.

Bern Büyükelçiliğinin "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında planladığı etkinlikler hafta sonuna kadar devam edecek.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2017 Çarşamba 12:14
  1. Türkiye
  2. Ankara
  3. İsviçre
  4. Genelkurmay Başkanlığı
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