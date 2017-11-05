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15 Temmuz süreci ile çok iyi baş ettiniz

DB Direktörü Zutt, Türkiye’nin ekonomik yapı taşlarının çok güçlü olduğunu belirtti ve “Darbe girişiminin ardından çıkan zorluklarla çok iyi baş ettiniz” dedi.

05 Kasım 2017 Pazar 12:00
15 Temmuz süreci ile çok iyi baş ettiniz

Dünya Bankası (DB) Türkiye Direktörü Johannes Zutt, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye ekonomisinin karşılaşacağı olası zorlukları alınan tedbirlerle aştığını belirterek, "Teşvik tedbirleri alındı, Kredi Garanti Fonu'na erişim kolaylaştırıldı. Bu iki önlem büyümeyi destekledi. Türkiye, Dünya Bankası da dahil birçok dış gözlemcinin beklediğinden daha yüksek bir büyüme sağladı" dedi.

YAPI TAŞLARI GÜÇLÜ

SABAH'a değerlendirmelerde bulunan Zutt, Türkiye'nin orta gelirden yüksek gelir seviyesine çıkması için de aşması gereken eşikler olduğunu belirterek, şöyle konuştu: "Ekonominin üretkenliğine ilişkin çözülmesi gereken bazı noktalar var. Teknoloji ihracatındaki büyüme neredeyse durma seviyesinde. Bunun tekrar yakalanması gerekiyor. 2000- 2010 yılları arasında tarımdan endüstriye önemli bir geçiş yaşandı. Bu üretkenlik sağladı. Fakat geçiş tamamlanmadı. Türkiye bu sorunlarla yüzleşen tek ekonomi değil. Bu bir orta gelir tuzağı mı? Cevaplaması zor ama bu kesinlikle bir dönüşüm."

Türkiye'nin ekonomideki reformlara devam etmesi gerektiğini söyleyen Zutt, "Ekonomi yönetimi darbe girişiminin ardından ortaya çıkan zorluklarla çok iyi baş etti. Yatırımcıların güveninin düşeceği yönünde bir risk bulunuyordu. Devletin ekonomiyi destekleyeceğine yönelik sinyaller vermesi bu noktada önemliydi" dedi.

"Dünya Bankası gibi birçok gözlemci Türkiye'deki yapının istikrarlı olduğunun farkında" diyen Zutt, Türkiye'nin ekonomik yapı taşlarının güçlü olduğunu söyledi.

Zutt, Türkiye'nin 2009 küresel kriz sürecini de başarılı bir şekilde yönettiğini belirtti.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2017 Pazar 12:00
  1. Dünya Bankası
  2. Johannes Zutt
  3. Dünya Bankası Türkiye Direktörü Johanssen Zutt
  4. 15 Temmuz

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