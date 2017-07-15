15 Temmuz şehitlerinin ismi hatıra ormanıyla yaşatılıyor

15 Temmuz gecesi hayatını kaybeden 250 şehit için ağaç dikimi gerçekleştirildi. 15 Temmuz Şehitleri Hatıra Ormanı açılış törenine Antalya Valisi Münir Karaloğlu, AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç, Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel,Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Orman Bölge Müdürü Mustafa Türk, AK Parti Antalya İl Başkanı Rıza Sümer ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Türel ve beraberindekiler, 15 Temmuz şehitleri adına fidan dikimi gerçekleştirdi. Törene, 15 Temmuz’da Ankara’da şehit düşen Muhammet Oğuz Kılınç ve Yasin Naci Ağaroğlu’nun aileleri de katıldı.

Bu kahramanlığı asla unutmayacağız

Vali Münir Karaloğlu, 15 Temmuz’u unutmadıklarını ve unutturmayacaklarını söyledi. Münir Karaloğlu,"Ama bunun yanında bir şeyi de unutmamamız lazım, milletin milli bütçesiyle aldığı topuyla, tüfeğiyle, F-16’sıyla, helikopteriyle milletin silahını, mermisini millete çeviren satılmış ruhları, hainleri FETÖ’yü, TSK içine sızmış çete mensuplarını da unutmamamız lazım. Eğer unutursak, emin olun bu hainler yine bir yerlerden ortaya çıkar ve benzer şeyleri yaşama durumunda kalabiliriz" dedi.

Türel: "Şehit acısı ortak acımızdır"

Hatıra Ormanı’nın açılışının ardından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Beraberlik Günü kapsamında şehit yakınları ve gaziler Antalya Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen yemekte buluştu. Yemekte Başkan Menderes Türel, “Bizler hepimiz tek bir aileyiz. Şehit acısı milletin ortak acısıdır. Esasen bizler için şehitlik en büyük nişandır. Allah katında en büyük makamlardan bir tanesidir. Bir insanın isminin vatanın her yerinde ölümsüz olması, hem o kişi hem de bütün ailesi ve soyu için büyük bir şereftir. Bugün hala birçok kişi bir asır önce Çanakkale’de şehit düşen atası ile gurur duyar. Bu iman ve inanç bizim en büyük gücümüzdür. 15 Temmuz’da şehit düşen ikiz polis kardeşler; Ahmet ve Mehmet Oruç’un anneleri arkalarından sizin şanınıza kurban olayım diyor. Genelkurmay’da yaralandığı halde kalkarak tek başına çatışmaya devam eden ve şehit düşen Astsubay Bülent Aydın’ın eşi Şehnaz Hanım, eşimin şehadetiyle gurur duyuyorum. Bu gurur bize metanet veriyor diyor.”

"Sizlerin emrindeyiz"

15 Temmuz şehitlerine, gazilerine ve ailelerineminnet borçlu olduklarını belirten Türel, “Allah bütün şehit ve gazilerimizden, ailelerinden binlerce defa razı olsun. Sizin hakkınız ödenecek bir hak değildir. Arkadaşlarımız şerefle Firdevs-i alaya çıktılar. Biz burada mahsun ve mahçup kaldık. Şehit acılarımız arka arkaya geldiği için hep sıcak ve taze acı olarak kalıyor ve şehitlerimizi anmak acımızı bir nebze de olsun azaltıyor. Elbette ki bir hilal uğruna batan o güneşler tarihin altın sayfalarına, altın harflerle yazıldılar. Yine de bize düşen görev şehit ve gazilerimizi unutmamaktır. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı olarak her zaman, her daim şehit ailelerimizin ve gazilerimizin emrindeyiz. Emrinde olacağız” şeklinde konuştu.

"FETÖ ile mücadelemiz sürecek"

FETÖ ile sonuna kadar mücadelede kararlı olduklarını ifade eden Türel, “Bu FETÖ terör örgütünün nasıl bir yapı olduğunu her geçen gün daha da iyi bir şekilde görüyoruz. Tankların üzerinden, sivil, silahsız insanlara öldürmek kastıyla ateş açan bu katillerin hala pişmanlık duymadıklarını, af dilemediklerini, mahkemelerde milletle alay etmeye devam ettiklerini tiksinerek izliyorum. Öfkem ve kinim artıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız ki bu mücadelenin tek başına en kararlı, en fedakar öncüsüdür, ona rağmen hem Rabbimize hem de milletimize verecek hesabımız olduğunu biliyorum. Rabbim de milletim de bizi affetsin. Sayın Cumhurbaşkanımız bile bunu söylüyorken hain katiller ve destekçileri en küçük bir üzüntü belirtisi dahi göstermiyorlar. Kahraman diye İngilizce yazan tişörtlerle ne yazık ki mahkemelerde boy gösteriyorlar. Benim bunu hoş görmem, kabul etmem mümkün değildir.”

"Seve seve kendimizi feda ederiz"

“Bu mücadele siyasi bir dava değildir. Geçici bir mücadele hiç değildir. Bu bir milli mücadeledir. Devletin bekası meselesidir” diyen Başkan Türel, “Bu mücadeleyi hem şehitlerimize, hem gazilerimize hem de darbe girişimi karşısında duran büyük milletimize borçluyuz. Bu sebeple biz 15 Temmuz’u unutmadık, unutmayacağız, unutturmayacağız. Büyük Türk milletinin hainlere gereken dersi vereceğinden en küçük bir şüphem yoktur. Antalya Türklüğün, cumhuriyetin, demokrasinin, milli iradenin kalesi, yılmaz savunucusudur. Biz en zor zamanlarda milli iradeye, demokrasiye ve demokrasi şehitlerine sahip çıkan bir gelenekten gelen insanlarız. Bu mücadele için seve seve kendimizi de feda ederiz. Nice yiğitlerin, nice gençlerin kendilerini feda ettiği bu uğurda işte bu fedakarlık en büyük şereftir.”