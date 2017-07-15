15 Temmuz şehitlerini anmak için Yıldız Dağı’na tırmandılar

Sivas’ta15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında ÇEDAŞ, Sivas Doğa Sporları ve Arama Kurtarma Kulübü ile birlikte 2 bin 552 metre yükselikteki Yıldız Dağı’na yürüyüş düzenledi. Etkinlik kapsamında ilk olarak Yukarı Tekke Mezarlığı’nda 15 Temmuz şehidi 4’üncü Sınıf Emniyet Müdürü Münir Murat Ertekin’in mezarı ve polis şehitliği ziyaret edildi. Şehitler için dua edilerek mezarlarına karanfil bırakıldı.

Ardından ÇEDAŞ yönetici ve çalışanları ile SİVDAK üyelerinin katılımıyla Yıldız Dağı’na tırmanıldı. 2 saat süren tırmanışın sonunda Yıldız Dağı’nın zirvesinde Kuran-ı Kerim ve İstiklal Marşı okunarak zirvede Türk bayrağı açıldı.

2 bin 552 rakımda konuşma yapan ÇEDAŞ Genel Müdürü Ahmet Sait Akboğa, "15 Temmuz gecesi ülkemizi uçurum kenarından kurtaran şehitlerimizi yad ediyoruz. 15 Temmuz’un yıl dönümü nedeniyle Yukarı Tekke Mezarlığı’nda bulunan, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığında darbeci hainlerin bombalaması sonucu şehit olan Münir Murat Ertekin’in mezarlığını ve polis şehitliği ziyaret ettik orada Fatih’a okuduk. Sonraki süreçte Sivas’ın en yüksek dağı olan 2 bin 552 rakımı sahip Yıldız Dağı’na arkadaşlarla ve Dağcılık Federasyonu ile beraber tırmandık. 15 Temmuz gecesi Cumhurbaşkanımızın halkı meydana çağırarak uçaklara, helikopterlere ve tanklara karşı milletimizin ülkemizi kurtarma adına siper aldığını gördük. Ülkemizi uçurum kenarından kurtardılar. ÇEDAŞ ailesi olarak 15 Temmuz gecesini unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.