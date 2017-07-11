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15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Van’ın Gevaş ilçesinde 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün yıldönümü anma etkinlikleri kapsamında şehit aileleri ziyaret edildi.

11 Temmuz 2017 Salı 21:33
15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü

Gevaş Kaymakamı İshak Çınar ile Gevaş Belediye Başkanı Sinan Hakan, beraberinde kamu kurum amirleri ile birlikte 15 Temmuz Şehitlerini Anma Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla şehit ailelerini ziyaret ettiler. Gevaş merkez Bahçelievler, Koçak ve Yoldöndü mahallelerinde ki şehit aileleri ziyaret eden heyet, gittikleri yerde ilçe müftüsü Safetullah Çiçek tarafından dua okunup şehadet makamı ile alakalı kısa vaazda bulundu. Müftülük görevlisi imam hatip, her gidilen yerde kuran tilaveti okudu. Şehit ailelerinin hal hatırı sorulan ziyarette sorunları dinlendi. Oldukça samimi ve güzel bir havada geçen ziyaretler, aileler ziyadesiyle memnun oldu.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 21:33
  1. Bahçelievler
  2. Van
  3. Koçak
  4. Gevaş
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