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15 Temmuz şehitlerimizi ziyaret ediyoruz

15 Temmuz etkinlikleri kapsamında bugün başlayacak olan etkinliklerin ilki 81 ildeki şehit kabirlerine ziyaretlerle gerçekleştiriliyor. 11.00'de başlayacak ziyaretlerde milyonlarca vatandaş şehitlerimizi anacak...

11 Temmuz 2017 Salı 09:38
15 Temmuz şehitlerimizi ziyaret ediyoruz

15 Temmuz Şehitlerini anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri bugün başlıyor. Yurdun dört bir yanında milyonlarca vatandaşın katılımıyla etkinlikler düzenlenecek. Cumhurbaşkanlığı himayesinde yapılacak törenlerin yanı sıra AK Parti teşkilatları da 81 ilde etkinliklere imza atacak.

Bugün başlayan etkinlikler kapsamında ilk olarak 81 ilde şehit kabirlerine ziyaretler düzenlenecek.

11.00'de başlaması planlanan kabir ziyaretlerinde şehitlerimiz anılacak.

Sabahın ilk saatlerinde başladı

Sabah saatlerinde Ankara başta olmak üzere çeşitli kentlerde planlanan ziyaretler başladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatih Şahin'in katıldığı bir ziyarette, Mamak İlçe Yönetim Kurulu üyesi Hasan Altın, Ali Alıtkan ve Şener Dursun, kabirleri başında anıldı.

Niğde'de Halisdemir'in kabrine gidilecek

15 Temmuz gecesi darbeci Tuğgeneral Semih Terzi'yi öldürdükten sonra şehit edilen Piyade Astsubay Başçavuş Ömer Halisdemir'in Niğde'nin Bor ilçesine bağlı Çukurkuyu beldesinde bulunan kabrine ziyaretler bekleniyor.

Geçtiğimiz bayram arefe gününün ilk saatlerinde Niğde'den ve farklı illerden gelen yüzlerce kişi, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.
Geçtiğimiz bayram arefe gününün ilk saatlerinde Niğde'den ve farklı illerden gelen yüzlerce kişi, şehit Ömer Halisdemir'in kabrini ziyaret ederek, Kur'an-ı Kerim okuyup dua etti.

(Yeni Şafak)
Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 09:38
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