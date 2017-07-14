15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına fidan dağıttılar

Kilimli İlçesi Spor Salonunda 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için düzenlenen anma programı kapsamında 15 Temmuz gecesi 249 şehit ve 2 bin 193 gazi anısın kestane ve fıstık çamı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dağıtımına Kilimli İlçe Kaymakamı Hakan Özarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dağıtım etkinliğinde konuşma yapan Kaymakam Özarslan 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatacaklarını, toprakla buluşturulan fidanların uzun yıllar yaşayarak şehitlerin anılarının taze kalmasını sağlayacağını ifade etti.

Özarslan, “Vatanseverlik elbette yeri geldiğinde nöbet tutmaktır, yeri geldiğinde de sokaklara çıkıp tankların önüne yatmaktır. Aynı zamanda ağaçlandırma yapmaktır, O gece de hayatlarını ülkesi için seve seve veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına orman teşkilatımız ile birlikte 2.442 adet fidanı siz değerli vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu fidanları dikerek aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını yaşatacağınıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize ise acil şifalar diliyorum.” dedi.