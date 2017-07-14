Başakşehir Üniversitesi - Sınırsız Gelecek
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına fidan dağıttılar

15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde fidan dağıtımı gerçekleştirildi.

14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri anısına fidan dağıttılar

Kilimli İlçesi Spor Salonunda 15 Temmuz Şehit ve Gazileri için düzenlenen anma programı kapsamında 15 Temmuz gecesi 249 şehit ve 2 bin 193 gazi anısın kestane ve fıstık çamı fidanı dağıtımı gerçekleştirildi.

Fidan dağıtımına Kilimli İlçe Kaymakamı Hakan Özarslan, İlçe Milli Eğitim Müdürü, İlçe Müftüsü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Fidan dağıtım etkinliğinde konuşma yapan Kaymakam Özarslan 15 Temmuz şehitlerinin anısını yaşatacaklarını, toprakla buluşturulan fidanların uzun yıllar yaşayarak şehitlerin anılarının taze kalmasını sağlayacağını ifade etti.

Özarslan, “Vatanseverlik elbette yeri geldiğinde nöbet tutmaktır, yeri geldiğinde de sokaklara çıkıp tankların önüne yatmaktır. Aynı zamanda ağaçlandırma yapmaktır, O gece de hayatlarını ülkesi için seve seve veren aziz şehitlerimiz ve gazilerimiz anısına orman teşkilatımız ile birlikte 2.442 adet fidanı siz değerli vatandaşlarımıza dağıtıyoruz. Bu fidanları dikerek aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin anısını yaşatacağınıza inanıyorum. Tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor gazilerimize ise acil şifalar diliyorum.” dedi.

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 23:31
  1. Zonguldak
  2. Kilimli
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “Hainlerin hainliğini unutturmamamız lazım”
    1. “Hainlerin hainliğini unutturmamamız..
    2. Jandarmadan tarihi eser kaçakçılarını..
    3. Devrilen tırdaki tonlarca sarımsak..
    4. Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 12..
    5. Bülent Ecevit Üniversitesi Ankara’da..
    6. 2 altın kemerli ağa Selim’den veda..
    7. Kaynarca, 15 Temmuz şehitleri için..
    8. 15 Temmuz Şehitleri ve Gazileri..
    9. Uşak Valisi Demir basın mensupları ile..
    10. Kepez Çaylıoğluspor’dan 6 Tekvandocu..
    11. Vodafone Park’ın etrafını kana bulayan..
    12. Türkiye 12. Yaş Yaz Kupası
    13. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier..
    14. AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı..
    15. "15 Temmuz sadece bir darbe girişimi..
    16. “15 Temmuz bir milletin yeniden..
    17. Kula’da gölete 5 bin balık bırakıldı
    18. Şehit aileleri tarafından verilen Türk..
    19. AFAD’dan Gümüşhane’de ‘O kahraman..
    20. Serik’te 15 Temmuz Şehitlerini Anma,..
    Yarım asırlık sucuk kralı kepenk indirdi!
    Yarım asırlık sucuk kralı kepenk indirdi!
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Katar'dan flaş Türkiye kararı! Bu gece geliyor
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Tatbikat var diye 'kandırılıp' köprüye götürülen ana kuzuları: ''Ordu yönetime el koydu. Tayyip yok, güneşli günler bizi bekliyor''
    Rusya üstünü brandayla örtüp gizlice getirdi!
    Rusya üstünü brandayla örtüp gizlice getirdi!