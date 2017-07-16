15 Temmuz şehitleri Kolombiya ve Kırgızistan'da anıldı

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla anma programı düzenlendi.



Türkiye’nin Bogota Büyükelçiliğindeki program, Türkiye ve Kolombiya ulusal marşlarının okunmasıyla başladı.

15 Temmuz şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından davetlilere, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında yaşananlar ve Fettullahçı Terör Örgütü'nün gerçek yüzünün anlatıldığı video gösterildi.

Türkiye’nin Bogota Büyükelçisi Engin Yürür, yaptığı konuşmada, Türk halkının darbe girişimi gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın iradesi ve liderliğiyle harekete geçerek sokaklara çıktığını ve daha büyük bir felaketin yaşanmasını önlediğini söyledi. 15 Temmuz gecesi darbecilere direnen asker ve polislerin mücadelelerine de dikkati çeken Yürür, "Tüm şehitlerimizin hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz." dedi.

Programa, Bogota'daki Türk ve yabancı ülke temsilcileriyle vatandaşlar katıldı.

Rusya Federasyonu Müslümanları Dini İdaresi ve Müftüler Konseyi Başkanı Ravil Gaynutdin, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’e gönderdiği mektupta, Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nü kutladı.

Gaynutdin, mektubunda, "15 Temmuz darbe girişimi, İslam dünyasına ve onun değerlerine sahip çıkan ve çok önemli bir güç olan Türkiye Cumhuriyeti’ni zayıflatma amacı taşıyordu" ifadesini kullandı.

Darbe girişiminin yalnızca Türkiye'ye yönelik değil, aynı zamanda Rusya’ya ve tüm İslam dünyasına yönelik bir girişim olduğunun altını çizen Gaynutdin, şunları kaydetti:

“Türk halkı, büyük bir birlik örneği göstererek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın arkasında durdu ve sokağa çıkarak bu girişimi durdurdu. Geçen yılki bu girişimde hayatını kaybedenler ve yakınları için dua ediyoruz. Tüm Türkiye’nin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kutlu olsun.”

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliği tarafından ise 15 Temmuz darbe girişiminin birinci yılı dolayısıyla şehitleri anma programı Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesinde (KTMÜ) düzenlendi.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Metin Kılıç, burada yaptığı konuşmada, FETÖ'nün uzun süreli bir proje olduğuna dikkat çekerek “Bu proje sadece Türkiye’ye yönelik bir proje değildir. Bu 30-40 yıllık bir örgütsel dış destekli projedir. Bu projenin çıkış noktası belki de Türkiye olabilir. Ama dünyanın 150 ülkesine uzanan bu büyüklükteki bir projeyi kimler yapar. Dünya egemenliğini amaçlayan büyük devletler yapar. Kim bu projeye girişmişse dünyanın 150 ülkesini yanına bağlamış olur. Türkiye, maalesef bu girişiminin sahnesi oldu” dedi.

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Raşad Şamilov, Türk halkının, 15 Temmuz’da FETÖ örgütüne karşı cesur tutumunu dünyaya göstererek vatanına, toprağına, istikrarına, istikbaline, hürriyetine ve cumhurbaşkanına sahip çıktığını söyledi. Şamilov, “Allah, vatanımızı hainlerden ve buna benzer şerlerden her zaman korusun. Türkiye’ye sabır ve selamet diliyorum. 15 Temmuz’u hiçbir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. Allah Türk milletini korusun” diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 15 Temmuz Destanı adlı belgeselin gösterildiği ve şiirlerin okunduğu programda, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından şehitler için dualar edildi.

Mısır'daki Müslüman Kardeşler Teşkilatı'ndan (İhvan), yapılan yazılı açıklamada da "Geçen yıl bugünlerde Türk halkı tüm grup ve partileriyle ayağa kalktı. Askeri darbeye karşı koydu. Göğüslerini siper ederek ülkesini ve demokrasi tecrübesini korudu." ifadesi kullanıldı.

Darbe girişiminde bulunulan 15 Temmuz 2016 tarihinin, "Türk halkının tüm gruplarıyla yöneticilerinin etrafında toplandığı ve darbeyi böylece hezimete uğrattığının" bariz bir işareti olarak kalacağı aktarılan açıklamada, "Türk halkı, ayaklanarak ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısına uyarak darbecilere, uşaklarına ve destekçilerine ciddi bir ders verdi." denildi. kaydedildi.

Türk halkının ve yönetiminin darbe girişiminin etkisiz hale getirmeyi başardığı aktarılan açıklamada ayrıca, "Büyük Türkiye'ye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, hükümete, siyasi partilere, halkına, dernek ve kuruluşlarına selam olsun." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA