15 Temmuz Şehitleri kabirleri başında anıldı!

Şehit ziyaretlerine Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, Boğaz Komutanlığı adına Deniz Kıdemli Albay Mehmet Emin Oturmaz, İBB Başkan Danışmanı Adem Sefer, başkan yardımcıları ve şehitlerin yakınları katıldı.

İSMAİL KEFAL TİREBOLU'DA ANILDI

Beykozlu İsmail Kefal’in Giresun’un Tirebolu ilçesinde bulunan kabri ailesi, sevenleri ve vatandaşlar tarafından ziyaret edildi.

Şehitlerin mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunurken, ülkemizin birliği, bütünlüğü ve selameti için dualar edildi.

GÜNEYDOĞU ŞEHİTLERİ UNUTULMADI

15 Temmuz şehitlerinin ardından Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı ve Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek, vatani görevini yerine getirirken 2010 yılında Van’da şehit olan Muhammed Talha Dinleyici ile 2016 yılında Şırnak’ta şehit olan Hüseyin Tosu’nun kabirlerini ziyaret etti.

Başkan Yücel Çelikbilek: “Şehitlerimizi Asla Unutmayacağız"

15 Temmuz vesilesiyle, vatanı için canını ortaya koyan kahramanlarımızı bir kez daha minnetle andıklarını belirten Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek: “Unutmayalım ki bugünkü birliğimizi o gün kahramanca meydanlara çıkan şehitlerimize ve gazilerimize borçluyuz. Bu vatan sahipsiz değildir. Şehit kanı ile yoğrulmuş topraklarda yaşıyoruz. İhanet çetelerini ve maşalarını bir kez daha lanetle kınıyoruz. Bu millet asaletini, birliğini ve berberliğini korudukça ülkemizin bayrağı asla yere düşmeyecektir." dedi.