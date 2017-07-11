15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu

Program çerçevesinde Asri Mezarlık’taki Şehitlik ziyaret edildi. Şehitlik ziyaretine; Keşan Kaymakamı Nuri Özder, Tugay Komutan Vekili Albay Ersin Kaya, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan Cumhuriyet Başsavcısı Alper Arıtan, İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakol Komutanı Mehmet Öncel, Keşan İlçe Emniyet Müdürü Göksel Demiralp, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Hüseyin Boyalık, Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Şube Başkanı Ferhat Dönmez ve bazı daire amirleri katıldı.

Burada okunan duanın ardından, şehitlerimizin mezarlarına karanfil bırakıldı. Şehitlikteki programın ardından bazı protokol mensupları Hersekzade Ahmet Paşa Camisi’ne geçti ve burada, öğle namazı öncesinde mevlit okutuldu.

Keşan İlçe Müftüsü Mehmet Yiğit ve cami görevlilerin okuduğu mevlidin ardından cemaate, ikramda da bulunuldu.

Mevlide, protokol mensuplarının yanı sıra vatandaşlar da katıldı.