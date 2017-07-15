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15 Temmuz şehitleri için kurban kesildi

Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde işadamı Adnan Akcan 15 Temmuz şehitlerini anmak için kurban kesti.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:25
15 Temmuz şehitleri için kurban kesildi

İş adamı Adnan Akcan, 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında meydanlara inerek göğüslerini vatan için siper eden şehitler için kurbanlar kesti.

15 Temmuz akşamı gerçekleştirilmek istenen FETÖ darbe girişiminde vatanı için canını veren şehitler anısına kurban kestiklerini belirten Akcan, “15 Temmuz çok farklı bir gündür. 15 Temmuz bir destan günüdür. İşte bu destanı yazan bu destanı tüm dünya ya gösteren yüce milletimize teşekkür ediyorum.15 Temmuz’un anlamını da bugünde farklı bir şekilde devam ettiren ve milli iradeye sahip çıkmak için dünya da kurbanlar kesen bir başka millet yok. İşte bu asil davranışta gösteriyor ki Türkiye de yaşayan 79 milyon insan demokrasi aşığı milli iradesine kendi iradesine sahip çıkan ve asla başka bir ilahi tanımama konusunda azim ve kararlı olan milletimizin bu gerçekten alkışlanacak davranışını bende yürekten alkışlıyorum. Bugünden sonra da bundan sonraki hayatımızda da bugünleri önemini gelecek genç nesillerimize aktarmanın ne kadar anlamlı olduğunu hepimiz farkındayız. Bundan sonra da umuyorum ki hiçbir güç Türkiye Cumhuriyeti’nin üzerinde oyunlar oynama cesaretini göstermeyecektir. Çünkü bugüne kadar hep milletimizin üzerinde oyunlar oynama gayreti vardı. Ama artık oynanan oyunları bozacak gücümüz var. En büyük güç halk halkın gücü tankı yendi” dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:25
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