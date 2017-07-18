15 Temmuz Şehitleri düzenlenen panelle anıldı

Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi ve Bartın İl Müftülüğü tarafından “15 Temmuz Şehitlerini Anma Paneli” düzenlendi. Gerçekleştirilen etkinlik Kaynarca-Fatih Kız Kur’an Kursu öğrencilerinin ilahileriyle başladı. Gölbucağı Cami İmamı Muhammed Çevik’in Kur’an-ı Kerim tilavetiyle devam eden panelde konuşmacılar 15 Temmuz hain darbe girişimi üzerinden vatan sevgisi konularında sunumlar yaptı.

15 Temmuz ruhu anlatıldı

Gerçekleştirilen panelde, Bartın Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Altunmeral “Tarihten Günümüze Milli Mücadelede Kadınlar” adlı konuşmasında “Tarihimizde vatanımızı düşman işgalinden kurtarmak için eline silahı alarak vatanı savunan çok sayıda figür vardır. Nene Hatun, Kara Fatma, Adile Onbaşı, Rukiye Abla bunlardan sadece birkaçıdır. İşte biz 15 Temmuz’da da annelerimizi, ablalarımızı ya da bacılarımızı aynı ruhla meydanlarda gördük” dedi.

“İslam Dininde Şehitlik ve Önemi” konulu konuşmasını yapan Bartın İl Müftüsü Mahmut Gündüz ise “15 Temmuz gecesinde vatandaşlarımız mukaddes dinimizi arkalarına alarak vatan hainlerinin gerçek yüzünü göstermiştir. Bizi bölmek isteyen hainlere, bu vatanın gerçek evlatları göğüslerini siper ederek dur demiştir. Şehit kanlarıyla sulanmış gerçek bir vatanda yaşıyoruz” diye konuştu.

Bartın İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir de “Vatanı Sevmek İmandandır” isimli konuşmasında “15 Temmuz gecesi darbecilere karşı direnen insanların farklı farklı özellikleri vardı. Bu vatan evlatları farklı giyinip farklı düşünseler de ortak noktaları vatanlarını sevmesidir. İşte imanlı olmak da vatanı sevmek de bu ruhun getirdiği bir gerekliliktir” şeklinde konuştu.