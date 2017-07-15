15 Temmuz Şehitleri Anma, Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri

Rektörlük binası önünde bulunan tören alanında düzenlenen program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Daha sonra programın açılış konuşmasını yapan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, geçtiğimiz yıl Türk Milleti’nin ikinci kurtuluş mücadelesine imza attığını ifade ederek; “15 Temmuz gecesi yaşanan bu menfur girişimi canı pahasına püskürten büyük Türk Milleti; FETÖ/PDY örgütü, işbirlikçisi örgütler ile destekçilerine hiçbir zaman unutamayacakları bir ders vermiştir. Tarihi kahramanlıklarla dolu, bağımsızlık ve özgürlükten hiçbir zaman ödün vermemiş bu yüce millet, o gece adeta ikinci kurtuluş mücadelemize imza atmıştır. 15 Temmuz’da ülkemize yönelik hain girişim bir ilk değildir. Bu ihanetin değişik türlerini tarihin çeşitli dönemlerinde hep yaşadık. Çok sayıda vatan evladımız şehit düştü, gazi oldu. Ama hiçbirinde amaçlarına ulaşamadılar. Bilek gücüyle, topla, tüfekle yapamadıklarını hainler vasıtasıyla da başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. Millet olarak biz bir oldukça, diri oldukça, beraber oldukça sergiledikleri tüm çirkinlikler boşa çıkmaya devam edecektir. 15 Temmuz gecesi Sayın cumhurbaşkanımız talimatı ile ellerine Türk Bayraklarını alarak sokaklara çıkan ve amacı sadece milli iradeyi, milli egemenliği, ülkenin birlik ve beraberliğini korumak olan silahsız masum halka, bomba yağdıranlar da haindir; dağlarda Mehmetçiğimize kahpece saldıranlar da haindir. Hak ettikleri cezayı görüyorlar ve görmeye devam edecekler. Biz Erciyes Üniversitesi mensupları olarak teröristlere, terör destekçileri ve sempatizanlarına asla taviz vermeyeceğiz. Sayın cumhurbaşkanımızın terörle mücadeleye karşı sergilediği dik ve kararlı duruşunun sürekli destekçisi olarak yeni Türkiye vizyonunda ülkemizin hak ettiği güç ve değere kavuşması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz ve göstermeye de devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Rektör Güven’in konuşmasının ardından İl Müftüsü Şahin Güven tarafından dualar edildi. Duanın ardından Rektör ve beraberindeki öğretim görevlileri ellerindeki Türk Bayraklarıyla bir süre yürüdü.