15 Temmuz şehitleri anısına koşu

15 Temmuz FETÖ’cü darbe girişiminin birinci yıl dönümü yurt genelinde çeşitli etniklerle anılmaya devam ediyor. Bu kapsamda Ankara 75. Yıl Hipodromu’nda Türkiye Jokey Kulübü (TJK) tarafından 15 Temmuz Şehitleri Koşusu düzenlendi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği koşuya, protokol konuğu olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakan Yardımcısı Mehmet Daniş de katıldı. Daniş, koşuda birinci olarak 15 Temmuz Şehitleri Koşusu Kupasını kazanan "Miss Planet" isimli atın sahibini vekaleten temsil eden Caner Akgün’ekupasını takdim etti. Mehmet Daniş kupa takdim törenin ardından İHA muhabirine yaptığı açıklamada organizasyonu düzenleyen TJK Başakanı Yasin Kadri Ekinci’ye ve TJK camiasına teşekkürlerini iletti.

"Millet darbecilere tarihin en büyük darbesini indirdi "

15 Temmuz darbe girişimi sırasında vatandaşların darbeyi engellemek için tapyekun mücadele ettiğinin altını çizen Daniş, "Milli birliğimize, devletimizin bekasına belki de şimdiye kadar yapılmış en büyük saldırılarından biriydi. İlk defa Türk milleti olarak topyekun bir darbeyi engelledik. Tabii ki, Cumhurbaşkanımızın milletimizi meydanlara, hava alanlarına davet etmesiyle beraber gözünü bile kırpmadan milletimiz meydanlara, askeri kışlaların kapılarına, paletlerin önlerine yatana kadar büyük bir duyarlılık gösterdi. Millet darbecilere tarihin en büyük darbesini indirdi" dedi.