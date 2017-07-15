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15 Temmuz şehitleri anısına halk koşusu yapıldı

Sivas’ta 15 Temmuz Milli ve Birlik ve Beraberlik Günü dolayısıyla halk koşusu düzenlendi.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
15 Temmuz şehitleri anısına halk koşusu yapıldı

Devlet Demir Yolları misafirhanesi önünden başlayıp Cumhuriyet Meydanı’nda son bulan yarışta; 150’nin üzerinde bay, bayan ve engelli vatandaşlar katıldı. Yarışlar sonunda dereceye giren erkeklere ödüllerini Vali Davut Gül, bayanlara Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın ve engellilere ise İl Emniyet Müdürü Turan Aksoy verdi. Ödül töreni sonrası konuşan Vali Gül, yarışlara katılanları tebrik ederek, "Bu yarışlara katılan herkes bir anlamda yarışmanın birincisi. Önemli olan buraya gelip, bu ruhu taşımanızdı. Bu yarışları düzenleyen federasyon temsilciliğimize, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğümüze ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Spor hayatınızda hepinize başarılar diliyorum." dedi.

Atletizm Federasyon Temsilcisi Kemal Çağlayan Vali Gül’e ve diğer katılımcılara çeşitli hediyeler verdi. Program toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:48
  1. Sivas
  2. Çağlayan
  3. Devlet Demir Yolları
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