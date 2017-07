15 Temmuz şehitler müzesinin temeli atıldı

Törende bir konuşma yapan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin o gecenin unutulmasının önüne geçmek için yapılmış bir müze olarak yaşacağını belirterek, “Bundan sonra devletimiz, milletimiz, sivil toplum kuruluşlarımız el ele vererek Çanakkale’yi nasıl 100 yıldır aynı tazeliği, aynı heyecanı ve Çanakkale’nin o gün ki ruhu ile yaşatmaya çalışıyorsak 15 Temmuz’u da hafızalarda canlı tutacağız” dedi.

249 şehidin 12’sinin Çorum’dan olduğunu hatırlatan Belediye Başkanı Muzaffer Külcü, nüfusa göre oranlama yapıldığında en fazla şehit veren ilin Çorum olduğunu ifade etti. Bunun bir yönüyle bahtiyarlık vesile olduğunu kaydeden Başkan Külcü, bu toprakların şehitler diyarı olarak anılmaya başlayacağını dile getirdi.

Müzede yapılacak çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Külcü, “Buradaki sergi salonları ve sinema salonlarında okullarımızdan öğrencilerimizi kendi araçlarımızla getirerek, sergi salonlarını gezdireceğiz. Sinema salonunda o gece yaşanan olayların görüntülerin çocuklarımıza izlettireceğiz. Dışarından gelenlere de açık olacak. Burayı görmeden liseyi bitiren hiçbir evladımız olmayacak. Aynen Çanakkale ziyaretlerimizde olduğu gibi evlatlarımız burayı ziyaret edecek. Yeni olumsuzlukların ”diye konuştu.

15 Temmuz’da yaşanan acıların bir daha yaşanmaması, kötü tecrübelerin olmaması için yapılması gereken nelerdir, neler olabilir devletin alması gereken tedbirlerde nelerse o tedbirlerin alınması konusunda devletimiz gereken adımları atacağını dile getiren Başkan Külcü, “Geçmiş tecrübelerin hiçbirisinde darbe girişimleri yaşanırken bu milletin meclisi bombalanmadı. Cumhurbaşkanlığı, başbakanlığı, istihbarat teşkilatı, Genelkurmay başkanlığı bombalanmadı. Geldiler yönetime el koydular. O gece ise iş nereye varırsa varsın ülkenin idaresinde kim olacaksa olsun kimler yaşayacaksa onlar yaşasın öldürülmesi gereken kim varsa hepsinin öldürülmesine yemin edilmiş gibi vahşet ve acı dolu bir gece yaşandı” diye konuştu.

FETÖ elebaşının bir köpeğin sadakati kadar bu ülkeye sadakatinin olmadığını dile getiren Başkan Külcü, “Bir köpeğe ekmek verirseniz, beslersiniz o köpek size bir daha zarar vermez. Yüksek oranda da sadakati olduğunu görürsünüz. Aklı kendi aklı değil. Duyguları bu milletin duyguları değil. Çünkü Amerika’da esaret hayatı yaşıyor. Amerika’da onu orada babasının hayrına beslemiyor. Cumhurbaşkanımız 2011 yılında FETÖ’ye gel artık demişti. Gelmedi. Sahipleri oradan göndermemişlerdi. Böyle bir esaretin sonunda ABD’ye esaretin ve orda beslenmenin teslimiyeti olarak bu ülkenin evlatlarına bombaladılar, kurşunları yağdırdılar. Her şeyi hesap ettiler ancak milletin devletine, bayrağına sevgisini, sadakatini ve sevgisi ile her şeyin üzerinde Allah’ın iradesi olduğunu hesap etmediler. Herkesi dinlemişler ama sadece en çok ifade ettikleri ama en çok istismar için kullandıkları Allah’ı dinlememişler. Allah’ı dinleselerdi bu yaşananların hiçbirisi olmazdı. O kara geceden aydınlık bir sabaha ulaştık. Milletin basireti, gayreti, feraseti her şeyin üzerinde. Bununla birlikte onlarla aynı duyguları yaşayan insanlara ihtiyaç vardı. Cumhurbaşkanımız her zor zamanda olduğu gibi o gecede liderliğini ortaya koydu. Başbakanımız ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’de o gece kendilerine yakışan vakarla milletimiz nasıl bir kader yaşayacaksa bizim kaderimiz de milletin kaderiyle aynıdır. Milletle devlet ve milletle mücadele etmeye devam edeceğiz dediler. Acıyla başladı. Kutlu bir gece olarak neticelendi” ifadelerini kullandı.

Çorum Valisi Necmettin Kılıç ise, Çorumlu şehitlerin unutulmayacağını belirterek, “Çorum’un şehitlerini unutmamak bize bir görevdir. Yaşayanlara bir görevdir. Diğer taraftandan yaşayanlara şöyle bir görev vardır. Çorum’un şehitlerini Çorum’un gençlerine ve çocuklarına tanıtmak ve onlara idol olarak onları göstermek. Rol model olarak onlara göstermek ve bundan sonra gelecek nesillerin gönlünde ve bilinç altında bir Erol Olçok, Abdullah Tayyip Olçok ve Ali Karslı olmak. Çorum’un şehitlerinden her birisini hedef almak onu hayal etmek ona benzemek olmalı” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Dr. Ahmet Akın’ın yaptığı dua ile 15 Temmuz Şehitler Müzesi’nin temeli atıldı. Müzenin gelecek yıl 15 Temmuz’da açılması planlanıyor.